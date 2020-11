Rothenburg gibt grünes Licht fürs Budget und Bauabrechnung

Wachsen auf der grünen Wiese: Pistor will in Rothenburg ausbauen – und benötigt dafür Landwirtschaftsland

Die Pistor AG will in die Spitalversorgung investieren und braucht dafür mehr Logistik- und Lagerfläche. Dafür sollen in Rothenburg rund 31'700 Quadratmeter Land eingezont werden.