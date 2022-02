Abstimmung Stadt Luzern sagt Nein zur unterirdischen Velostation Der Kredit von 19,3 Millionen Franken zum Bau eines Veloparkings beim Bahnhof Luzern war stark umstritten. Bei der Abstimmung sagten nun 52.4 Prozent Nein.

Visualisierung der Velorampe, die zum unterirdischen Parking führt. Visualisierung Stadt Luzern

Die Pläne der Stadt Luzern, beim Bahnhof Luzern eine unterirdische Velostation mit 1200 Plätzen zu bauen, gaben viel zu reden: Ein Quantensprung für die Veloförderung - oder bloss ein überteuertes Luxusprojekt? Am Sonntag haben die Stimmberechtigten entschieden: Sie sagten mit 52,4 Prozent Nein zum 19,3-Millionen-Kredit.

Nein sagten auch 12 von 23 Quartieren - und dies teils wuchtig:

Die Stimmbeteiligung betrug 48.76 Prozent, der Ja-Stimmenanteil lag bei 47,64, der Anteil Nein-Stimmen bei 52.36 Prozent. In absoluten Zahlen: 12’182 Stimmberechtigte sagten Ja, 13’387 legten ein Nein in die Urne.

Geplant war, dass die hunderten von parkierten Velos, die heute das Strassenbild auf der Bahnhofstrasse prägen, im Untergrund verschwinden. Die unterirdische Velostation sollte direkt mit der Railcity des Bahnhofs Luzern verbunden werden.

Die Veloplätze, die sich am nächsten beim Bahnhof befinden, sollten kostenpflichtig sein. Ziel war, dass möglichst viele ihr Velo unterirdisch abstellen und nicht mehr auf der Bahnhofstrasse.

Stadtrat weiss nicht, wohin mit den künftigen Velos

In einer ersten Mitteilung zeigte sich der Stadtrat enttäuscht über das Nein zur U-Velostation: «Der Stadtrat bedauert das knappe Resultat. Die Veloparkierung in der Bahnhofstrasse bleibt damit ungelöst, und die neugestaltete Bahnhofstrasse kann ihre volle Wirkung nicht entfalten», heisst es in einer Mitteilung vom Sonntag.

Im Gebiet rund um den Bahnhof herrsche eine grosse Nachfrage nach Veloabstellplätzen, die weiter zunehmen werde, sogar mit einer Verdoppelung auf 7000 Plätze bis ins Jahr 2035 rechnet die Stadt. «Wie und wo diese hohe Nachfrage gedeckt werden kann, ist nach der Ablehnung der Velostation an der Bahnhofstrasse offen», schreibt die Stadt nun. Als geeigneten Standort habe sich als einzig praktikable Lösung die unterirdische Velostation erwiesen, so der Stadtrat weiter.

Befürworter der Velostation reagieren geschockt

Diese wird nun aber nicht gebaut nach dem Volksentscheid. Völlig überraschend kommt das nicht, der Ausgang des Urnengangs war vor dem Abstimmungssonntag eher offen. Logischerweise enttäuscht reagierte auch das überparteiliche Komitee «Ja zur Velostation», das sich aus Pro Velo, VCS sowie SP und Gründe und deren Jungparteien zusammensetzt.

«Das Nein zur Velostation ist ein Rückschlag für die Veloförderung in der Stadt Luzern», teilte das Komitee mit. Die Gegnerschaft der Velostation habe die Notwendigkeit zusätzlicher Veloparkplätze nicht grundsätzlich in Frage gestellt, und daraus folgert das Komitee eine Erwartungshaltung: «Wir erwarten deshalb von der Gegnerschaft und insbesondere von der FDP, deren Kritik sich angeblich nur gegen die Kosten gerichtet hat, konkrete und realistische Vorschläge, wo und wie rasch neue Veloparkplätze mit Anbindung an den Bahnhof geschaffen werden können.» Wolle man mobil bleiben und die Klimaziele bei der Mobilität erreichen, «führt kein Weg daran vorbei, Verkehr zu vermeiden und auf den ÖV, Fuss- und Veloverkehr umzulagern», heisst es weiter.

Parkierte Velos prägen heute das Bild in der Bahnhofstrasse. Dominik Wunderli (10.11.2021)

Die Grünen reagierten zudem mit einer eigenen Medienmitteilung zur Niederlage: «Das Nein bedeutet einen empfindlichen Rückschritt für die Veloförderung und bringt massive Probleme im Hinblick auf die Situation rund um den Bahnhof.» Gar von einem «Scherbenhaufen für die real existierenden Probleme im Raum rund um den Bahnhof» sprechen die Grünen nun.