Abstimmung über 4,5-Millionen-Kredit: Das Weggiser «Chinderhuus» soll in einen Neubau ziehen Am 10. Februar stimmen die Weggiser über die Sanierung der Mehrzweckhalle und den Neubau für die Kindertagesstätte ab. Während sich Vereine vorübergehend eine neue Bleibe suchen müssen, steigen die Betreuungspreise für Kinder. Niels Jost

Die Mehrzweckhalle Sigstristhofstatt erhält eine neue Fassade – und ein zusätzliches Stockwerk für die Kita. (Visualisierung: PD)

200 Jahre alt ist das Gebäude an der Gotthardstrasse 5 in Weggis, in dem das «Chinderhus» untergebracht ist. Entsprechend der Zustand: Die Isolation ist mangelhaft, die Heizung fehleranfällig, die Räume eng und die sanitären Anlagen veraltet. Eine Totalsanierung wäre zwingend nötig.

Diesbezüglich liess der Gemeinderat 2017 eine Machbarkeitsstudie durchführen. Da die Gemeinde im alten Gebäude nur eingemietet ist und man mehr Synergien mit der Schule nutzen möchte, lautete das Fazit: Die beste Variante sei, einen Neubau auf der bestehenden Mehrzweckhalle (MZH) beim Schulhaus Sigristhofstatt zu errichten. Denn auch diese beiden 40 Jahre alten Gebäude sollen saniert werden.

Parteien sind für Projekt

Da nun das «Chinderhus» eine neue Bleibe braucht, möchte der Gemeinderat zunächst die Bauarbeiten an der MZH vorziehen. Die Ortsparteien CVP, FDP und SVP sprechen sich für das Projekt aus.

Konkret sollen an der Halle die Fenster und Fassade, das Dach, die technische Infrastruktur sowie die Turngeräte erneuert werden. Die MZH werde so saniert, dass zirka 2023/24 auch die Fassade sowie die Zimmer und Böden des angrenzenden Schulhauses für rund 2,5 Millionen Franken erneuert werden können.

Der Aufbau für das «Chinder­hus» soll aus Holzelementen errichtet werden, zwei Zugänge haben und komplett rollstuhlgängig sein. Das Projekt kostet 4,485 Millionen Franken. Am 10. Februar stimmen die Weggiser über den Sonderkredit ab.

Gemeinderat: Kita sei «wichtiger Standortvorteil»

Der Gemeinderat betont in der Botschaft, wie wichtig das Projekt ist. Denn im «Chinder­hus» findet sich nicht nur der Hort für die schul- und familienergänzende Tagesstruktur für Kindergärtler bis 3.-Sek-Schüler, welche die Schule vom Gesetz her anbieten muss, sondern auch die Kindertagesstätte (Kita).

Eine solche sei für die Gemeinde ein «wichtiger Standortvorteil», schreibt der Gemeinderat. «Gut ausgebildete junge Familien machen die Wohnortwahl häufig vom Angebot einer Kindertagesstätte abhängig.» Weitere Gründe sieht die Exekutive darin, dass es zum einen eine wachsende Anzahl alleinerziehender Mütter gebe, zum anderen immer mehr Familien, die auf zwei Einkommen angewiesen seien.

Kita und Tagesbetreuung sind gut ausgelastet

In der Kita werden derzeit im Schnitt etwa 25 Kinder pro Tag betreut, in der schulergänzenden Tagesstruktur 36 pro Tag. «Bemerkenswert ist, dass trotz sinkender Schülerzahlen die Nachfrage nach schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen steigt», so der Gemeinderat.

Geführt wird das «Chinderhus» von acht Frauen der «TaFF Weggis GmbH». Diese hat für die schulergänzende Betreuung eine Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde, nicht aber für die Kita. Wieso soll die öffentliche Hand mit dem Neubau also auch die privat geführte Kita mitfinanzieren? Für Beatrix Küttel, CVP-Gemeinderätin Ressort Soziales, ist klar: «Indem die Betreuung der Kleinkinder wie auch der Schulkinder von der gleichen Institution angeboten wird, kann einerseits das Betreuungspersonal übergreifend eingesetzt werden, andererseits können viele Räume doppelt genutzt werden. So entstehen Synergien, durch welche die Gemeinde Kosten sparen kann.» Zudem erhalte die Gemeinde von der «TaFF» Miete für den Bereich der Kita.

Bis zu 20 Prozent höhere Elternbeiträge

Dass das «Chinderhus» in den Neubau zieht, hat Folgen für die Elternbeiträge für die schulergänzende Betreuung. Diese könnten sich bis zu 20 Prozent erhöhen.

Folgen hat die Sanierung auch für Anlässe wie die Fasnacht oder das Heirassa-Festival. Während der Bauphase von Herbst 2019 bis Sommer 2020 müssen die Vereine temporär eine neue Bleibe finden. «Wir haben bereits Gespräche mit den Nutzern geführt», so Küttel. Sobald das Bauprogramm im Detail stehe, werde innerhalb der Gemeinde nach Ersatzlösungen gesucht.