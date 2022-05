Abstimmung Werkhof Meggen kann für 10,1 Millionen Franken neu gebaut werden Die Meggerinnen und Megger geben grünes Licht über den Sonderkredit für die Erweiterung und Sanierung des Werkhofs. Baustart ist im nächsten Jahr.

Der neue Ökihof ist gedeckt. Visualisierung: PD

2014 Meggerinnen und Megger legten ein Ja zum Sonderkredit für die Erweiterung und Sanierung des Werkhofs in die Urne, 895 sagten Nein, was einem Ja-Anteil von 69 Prozent Prozent entspricht. Die Stimmbeteiligung lag bei 55 Prozent.

Der neue Werk- und Ökihof kostet 10,1 Millionen Franken. Davon entfallen 6,4 Millionen Franken auf den Erweiterungsbau Werkhof, 2,3 Millionen Franken auf den neuen Ökihof und 1,4 Millionen Franken auf Anpassungen am bestehenden Werkhofgebäude. Neben Eigenmitteln werden 2 Millionen Franken aus dem Nachkommenerbschaftssteuerfonds verwendet.

Der Zugang zum neuen Megger Ökihof von der Hauptstrasse aus. Visualisierung: PD

Der Ökihof wird in Richtung Westen an die Kreuzung Hauptstrasse / Bahnhofstrasse verlegt. Zudem wird die Fläche um rund 400 Quadratmeter vergrössert. Das Projekt wird in Etappen realisiert: 2023 wird der neue Ökihof gebaut, anschliessend wird der bestehende Ökihof abgerissen und der Erweiterungsbau mit den Büro- und Personalräumen erstellt. (sam/rem)