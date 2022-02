Abstimmung Wolhusen sagt deutlich Ja zur Sanierung der vom Hagel beschädigten Sporthalle Die Bevölkerung von Wolhusen hat sich mit 72,5 Prozent für die Sanierung der Sporthalle Berghof ausgesprochen.

Die Sporthalle Berghof in Wolhusen. Bild: PD (21. Dezember 2021)

Das Hagelgewitter vom 28. Juni hat massive Schäden an der Sporthalle in Wolhusen hinterlassen. Rund 7,93 Millionen Franken kostet die Wiederinstandstellung und Sanierung. Die Wolhuserinnen und Wolhuser sagten am Sonntag mit 931 zu 353 Stimmen Ja zum entsprechenden Sonderkredit. Die Stimmbeteiligung lag bei 48 Prozent.

Der Gemeinderat schrieb in einer Mitteilung im Dezember, dass er an seiner Strategie festhalte, dass die Sporthalle Berghof keine Mehrzweckhalle sein soll. Die Halle diene weiterhin primär dem Schulsport und sekundär dem Vereinssport.

Folgende Arbeiten sind geplant: Die gesamte Gebäudehülle, Dach und Wände werden nach heutigen wärmetechnischen Anforderungen instand gesetzt.

Es werden Vorinvestitionen vorgenommen, um zu einem späteren Zeitpunkt eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach montieren zu können. Die Anlage selber ist nicht Bestandteil des Projekts.

Die Statik und Erdbebensicherheit der Halle wird an heutige Normen angepasst.

Die technischen Installationen wie Lüftung, Heizung und Elektro sowie das Notfall- und Brandschutzkonzept werden heutigen Standards angepasst.

Die Schnitzelgrube im Gymnastikraum wird entfernt. Als Ersatz werden hochleistungsfähige Matten angeschafft.

Die Gemeinde Wolhusen zahlt mit 3,82 Millionen Franken effektiv etwas weniger als die Hälfte an die Gesamtkosten für die Sanierung. Die restlichen Kosten übernehmen unter andern die Gebäudeversicherung des Kantons Luzern und die Sachversicherung. (zfo/sb)