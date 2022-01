Abstimmungen Die GLP Luzern fasste ihre Parolen Einmal ein Nein, dreimal ein Ja und eine Stimmfreigabe. So entschied sich die Grünliberale Partei Kanton Luzern.

Am vergangenen Donnerstag fasste die GLP die Parolen für die Abstimmungen am 13. Februar. Die Partei spricht sich gegen die Volksinitiative «Tier- und Menschenversuchsverbot» aus. Das Argument der Gegenseite, das ein solches Verbot Auswirkungen auf Forschung und Medizin habe, konnte schlussendlich eine klare Mehrheit für die Ablehnung der Vorlage überzeugen, schreiben die Grünliberalen in ihrer Mitteilung.

Trotz intensiver Diskussionen wurde die Initiative zu «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» mit 83 Prozent Ja-Stimmen sehr deutlich angenommen. Auch das Massnahmenpaket zugunsten der Medien wurde mit fast 70 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Deutlich knapper war es bei der Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgabe: Bei 7 Prozent Enthaltungen stimmten 48 Prozent der Änderung zu und 45 Prozent dagegen. Deshalb folgte ein Antrag auf Stimmfreigabe, der deutlich angenommen wurde.

Mit einer überwältigenden Mehrheit von 93 Prozent wurde die kantonale Vorlage zur Aktienkapitalerhöhung des Kantonsspitals Luzern angenommen. (se)