Abstimmungen: Klare Ergebnisse in Schenkon Über vier Vorlagen hat die Bevölkerung von Schenkon am letzten Sonntag abgestimmt. Die Ergebnisse waren deutlich.

(lf) In Schenkon wurde der Jahresbericht 2019 inklusive Bericht der Controllingkommission, das Wasserversorgungsreglement sowie die Teiländerung des Zonenplans und Bau- und Zonenreglements im Arbeitsgebiet Zellgut deutlich angenommen. Bei Letzterem gab es mit Abstand am meisten Gegenwehr: 540 Personen stimmten dafür, 115 dagegen. Zur Betriebsentwicklung mehrerer Unternehmen innerhalb der bestehenden Arbeitszone und als Alternative zu Einzonungen am Siedlungsrand sollen nun entlang der Autobahn höhere Bauten ermöglicht werden.