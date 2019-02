Adrian Nussbaum wird neuer CVP-Fraktionschef im Luzerner Kantonsrat Am 1. Juli übernimmt der Hochdorfer CVP-Kantonsrat Adrian Nussbaum das Präsidium der grössten Luzerner Kantonsratsfraktion. Der Jurist und Steuerexperte löst damit den Willisauer Ludwig Peyer ab. Alexander von Däniken

Führt ab 1. Juli die CVP-Fraktion im Luzerner Kantonsrat: Adrian Nussbaum. (Bild: PD)

An der letzten Fraktionssitzung hat die CVP einstimmig Adrian Nussbaum zum neuen Fraktionschef gewählt. Dies teilt die CVP mit. Der 40-Jährige Hochdorfer übernimmt das Amt am 1. Juli von Ludwig Peyer, der das Fraktionspräsidium abgibt. Die CVP stellt mit 38 Sitzen die grösste Fraktion im 120-köpfigen Kantonsrat.

Nussbaum wurde 2015 im Wahlkreis Hochdorf als CVP-Vertreter in den Kantonsrat gewählt. Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. Als Jurist und dipl. Steuerexperte ist er Mitinhaber eines Treuhandbüros in Hochdorf. Nebst seinen vielfältigen Tätigkeiten in der Ortspartei Hochdorf ist er aktiver Fasnächtler und Mitglied diverser Verwaltungsräte. Im Kantonsrat ist er für die CVP Mitglied der Planungs- und Finanzkommission und seit 2017 Vizefraktionschef der CVP-Fraktion.

Bevölkerung soll CVP spüren

Er habe sich nach reiflicher Überlegung entschieden, sich für das Amt zu bewerben, sagt Nussbaum. «Dass ich nun gewählt worden bin, freut mich sehr.» Als Fraktionschef werde er sich dafür einsetzen, dass die Bevölkerung spüre, wofür sich die CVP einsetze und warum. Diesbezüglich werde die Kommunikation sehr wichtig sein. «Gerade für unsere Partei, die lösungsorientiert arbeitet, ist es anspruchsvoll, richtig verstanden zu werden.»

Adrian Nussbaum tritt in die Fussstapfen von Ludwig Peyer, der 2012 zum Fraktionschef gewählt wurde. Peyer teilte im letzten November mit, dass er das Amt abgeben will. Auf der Suche nach einer Nachfolge hat die CVP eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Kantonsrat Markus Gehrig eingesetzt. Sie hat der Fraktion einstimmig Adrian Nussbaum als Nachfolger vorgeschlagen.