Advent erklärt Vom besinnlichen Rundgang bis zur Party: Beim Adventsfenster zählt die Begegnung Diesen speziellen Adventskalender kann man nur auf einem Rundgang entdecken: Adventsfenster gibt es unter anderem in Dagmersellen, Pfeffikon und Eschenbach.

Jeden Tag ein Türchen öffnen und staunen – das kann man nicht nur beim Adventskalender zu Hause, sondern vielerorts auch bei einem Rundgang im Dorf oder Quartier. Adventsfenster werden die begehbaren Adventskalender genannt. Engagierte Dorf- und Quartierbewohnende gestalten sie liebevoll. Auch im Kanton Luzern wird der Brauch in manchen Gemeinden praktiziert.

Adventsfenster der Familien Häller, Amrein und Graf in Dagmersellen. Bild: Pius Amrein (Dagmersellen, 3. Dezember 2021)

So zum Beispiel in Dagmersellen und seinen Ortsteilen Uffikon und Buchs. Den Brauch gibt es gemäss Mitorganisatorin Katharina Jost seit mindestens zehn Jahren. Organisiert wird er von den Frauengemeinschaften der beiden Pfarreien Uffikon-Buchs und Dagmersellen sowie dem Team junger Eltern Dagmersellen. Genügend Teilnehmende zu finden, sei bislang nie ein Problem gewesen. «Dieses Jahr war das Adventsfenster fast ein Selbstläufer. Wir hatten mehr Anfragen als Fenster zu vergeben.»

Advent erklärt: Das Adventsfenster Adventsfenster sind im Prinzip begehbare Adventskalender, die auf einem Rundgang im Dorf- oder Quartier bewundert werden können. Im Zentrum steht die Begegnung. Oft werden die Besucherinnen und Besucher zu einem Umtrunk eingeladen. Wann der Brauch entstanden ist, ist nicht bekannt. Er dürfte aber eher neueren Datums sein. Laut einem Bericht in der «Coopzeitung» sollen die ersten Adventsfenster Mitte der 1980er-Jahre im Kanton Aargau aufgetaucht sein. (rbi)

Ein Grund sei wohl, dass der Anlass nur alle zwei Jahre durchgeführt werde. «Wer will, kann ein Apéro anbieten. Es muss aber niemand, wegen der Coronapandemie sowieso nicht.» Die einzige Vorgabe: Das Fenster soll adventlich gestaltet sein. Einige basteln sogar Installationen im Garten. Beliebte Sujets sind laut Jost Sterne und Kerzenlichter.

Adventsfenster von 2015 aus der Gemeinde Dagmersellen. Bild: PD

Neuzuzüger werden bewusst eingeladen

In Pfeffikon gibt es den Brauch seit etwa 20 Jahren, sagt Pfarreiratspräsidentin Silvia Achermann. «Der Grund war, dass wir im Dorf keine wirkliche Weihnachtsbeleuchtung hatten.» Die Aktion kam gut an. Von Anfang an habe man bewusst auch Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger angefragt. Dieses Jahr sind es drei Familien, die Achermann nicht kennt. «Und das will was heissen», sagt sie und lacht verschmitzt. Sie wohnt schon lange im 420-Seelen-Ort, ist Sakristanin, Pfarreiratspräsidentin und in einigen Vereinen aktiv.

Gegründet wurde das Adventsfenster von ein paar Frauen aus dem Dorf. Später übernahm das Pfarreisekretariat die Organisation, dieses Jahr zum ersten Mal der Pfarreirat. Ein kirchlicher Anlass sei es aber nicht, sagt Achermann. Heuer finden die Apéros wegen Corona draussen statt. «Normalerweise lädt man die Leute in die Stube ein. Das gibt manchmal eine richtige Party», sagt Achermann schmunzelnd. Für die Gestaltung der Adventsfenster gibt es nur eine Vorgabe: «Wer Besuch willkommen heissen will, stellt eine brennende Kerze auf.»

Krippe auf dem Dorfplatz

Wie lange es den Brauch in Eschenbach gibt, weiss Mitorganisatorin Nadja Anderhub nicht. An Weihnachten 1992 habe im Schulhaus Hübeli die Lehrer- und Schülerschaft mit 24 Fenstern die Nacht erhellt. «Drei Jahre später wurde erstmals eine Krippe des mittlerweile verstorbenen Zimmermeisters Dominik Geiser mit geschnitzten Figuren im Dorf aufgestellt. Diese findet man übrigens immer noch jedes Jahr ab dem 1. Dezember auf unserem Dorfplatz.»

Die Krippe auf dem Eschenbacher Dorfplatz im Vorjahr. Bild: PD

An die Apéros würden die Leute gerne kommen. Von Vorteil sei, wenn das eigene Fenster mit Mund-zu-Mund-Propaganda beworben werde. Organisiert wird das Adventsfenster vom Verein Frau und Familie. Ein Selbstläufer sei es zwar nicht, sagt Nadja Anderhub. «Aber mit ein bisschen Engagement gelingt es uns jeweils problemlos, die 24 Fenster zu vergeben.»