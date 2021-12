Advent erklärt

Zum Ursprung des Weihnachtsguetzli-Brauchs gibt es unterschiedliche Theorien. Eine besagt, dieser sei im Mittelalter entstanden. Damals hätten im deutschsprachigen Raum nur Klöster über die finanziellen Mittel verfügt, um teure Gewürze wie Zimt oder Nelken zu beschaffen. An Weihnachten seien die Guetzli ans Volk verteilt worden, um die Geburt Jesu zu zelebrieren. Eine andere Theorie lautet so, dass die Wurzeln des Brauchs weiter zurückliegen: Bei den Guetzli habe es sich in der Antike ursprünglich um Opfergaben gehandelt, die verbrannt und aufgehängt wurden, um böse Geister zu verjagen.