Aesch Schwerer Verkehrsunfall im Dorfzentrum – eine Person verletzt Bei einer Kollision mehrerer Autos im Dorfzentrum ist eine Person verletzt worden. Die Unfallstelle soll grossräumig umfahren werden.

In Aesch hat sich am frühen Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie PilatusToday vermeldet, liegen bei der Unfallstelle viele Trümmer, zudem hänge eine Strassenlampe quer über die Strasse. Wie der Mediensprecher der Luzerner Polizei, Christian Bertschi, sagt, sind mehrere Autos in den Unfall involviert. Eine verletzte Person musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Gemäss TCS ist aufgrund des Unfalls die Hauptstrasse Hitzkirch–Wohlen in Höhe Aesch in beiden Richtungen gesperrt. Es wird empfohlen das Dorf Aesch grossräumig zu umfahren. Die Aufräumarbeiten dürften noch längere Zeit in Anspruch nehmen. (PilatusToday/zim)