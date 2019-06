Albergo Carcani Ascona Das Dreisternehotel Albergo Carcani liegt direkt an der Seepromenade in Ascona und bietet moderne Zimmer mit einzigartigem Ausblick.



Das AboPass-Angebot

• 3 Übernachtungen im Doppelzimmer auf der Seeseite ohne Balkon

• reichhaltiges Frühstücksbuffet

• Minibar (einmalige Auffüllung während des Aufenthalts)

• Aperitif im Ristorante Carcani

• ein Dreigangmenü im Ristorante Carcani am Mittag oder am Abend (je nach Öffnungszeit des Restaurants)

• kostenfreies WLAN

• Ticino-Ticket

• kostenfreier Aussenparkplatz

• pro Person eine Schifffahrt zur Brissago-Insel und freier Eintritt in den dortigen botanischen Garten (Alternativangebot im März und Oktober)



Preise pro Person (zzgl. Kurtaxe)

• Doppelzimmer mit Seesicht (ohne Balkon) bei Doppelbelegung Fr. 340.– statt Fr. 480.–

• Einzelzimmer (ohne Seesicht, ohne Balkon) Fr. 385.– statt Fr. 550.–



Gültigkeit Vom 1. März bis 25. Mai sowie vom 25. August bis 31. Oktober 2019.



Buchung nicht möglich am verlängerten Wochenende über Ostern.



Anfragen und Buchungen mit der AboPass-Nummer unter:

Albergo Carcani

6612 Ascona

Telefon 091 785 17 17

info@carcani.ch



Weitere Informationen: carcani.ch