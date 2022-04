Albert Koechlin Stiftung Krienserin Aline Schoch gewinnt Innerschweizer Kurzfilmwettbewerb Die Fachjury hat sich einstimmig für den Animationsfilm «Box» von Aline Schoch entschieden. Ihr Projekt wird mit 50'000 Franken von der Albert Koechlin Stiftung zur filmischen Umsetzung unterstützt.

Die Gewinnerin Aline Schoch. Bild: PD

Die Gewinnerin der siebten Ausschreibung des Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerbes heisst Aline Schoch. Die 1996 geborene Krienserin überzeugte die Fachjury mit ihrem Animationsfilm-Projekt namens «Box», wie die Albert Koechlin Stiftung in einer Mitteilung schreibt. Schoch schloss ihr Studium Animation an der Hochschule Luzern im Jahr 2020 ab.

In ihrem Film geht es um verschiedene Figuren, die in einem geregelten System in ihren Boxen leben. Doch plötzlich gerät das System durch ein Ungleichgewicht ins Wanken und ein kleiner Teil davon kollabiert. Die Figuren finden schliesslich zueinander und entdecken das Leben ausserhalb der Boxen.

Der Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb, der künftige Filmschaffende am Anfang ihrer beruflichen Tätigkeit unterstützt – dies bei der Realisierung ihres ersten oder zweiten Films. Angenommen werden Filme von unter 30 Minuten Länge aus allen Kategorien. Die Teilnehmenden des Kurfilmwettbewerbes reichen dabei jeweils ein Exposé ein. Von allen Einsendungen werden vier Projekte mit je 15'000 Franken prämiert. In einer zweiten Runde wird ein Projekt mit maximal 50‘000 Franken zur filmischen Umsetzung unterstützt. (pl)