Kultur Albert Koechlin Stiftung unterstützt die Innerschweizer Kulturlandschaft Die Albert Koechlin Stiftung unterstützt mit Fördermittel die von Corona hart betroffene Kulturlandschaft Innerschweiz. Die Stiftung lanciert zum zweiten Mal eine Ausschreibung für Werk- und Recherchebeiträge.

(pl) Die vergangenen und fortbestehenden Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus betreffen den Kulturbereich in besonderem Ausmass, dies schreibt die Albert Koechlin Stiftung in einer Mitteilung vom Donnerstag. Um die Kulturschaffenden zu unterstützen, vergab die Stiftung letztes Jahr im Rahmen ihres Corona-Massnahmenpaketes zum ersten Mal Werk- und Recherchebeiträge. Von den 70 Eingaben konnten 17 Projekte mit einen Werk- und Recherchebeitrag mit der Gesamtsumme von 215’000 Franken unterstützt werden, schreibt die Stiftung. Aufgrund der hohen Nachfrage und der fortdauernden Corona-Einschränkungen im Kulturbereich werden 2021 noch einmal Werk- und Recherchebeiträge vergeben, heisst es weiter.

Die erneute Auschreibung richtet sich an professionelle Kulturschaffende aller Sparten. Im Vordergrund stünden Vorhaben zur Schaffung von Freiräumen in der künstlerischen Entwicklung, der Vertiefung von Fähigkeiten im angestammten Tätigkeitsbereich sowie Werk- oder Rechercheaufenthalte im In- oder Ausland. Es würden keine Veranstaltungs- und Produktionsbeiträge oder Beiträge an bereits bestehende Werke vergeben, so die Stiftung.

Bis am 8. März können Kulturschaffende ihre Dossiers einreichen. Dannach werden sie von einer Fachjury beurteilt. Mitglieder der Fachjury sind Matthias Burki, Pia Fassbind, Roland Haltmeier, Corinne Odermatt und Marc Unternährer.