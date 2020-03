Aldi in der Luzerner Altstadt wird am Donnerstag eröffnet Das Lokal an der Hertensteinstrasse wurde zuletzt umgebaut.

Das Team der Filiale an der Hertensteinstrasse Luzern Bild: PD

(std) Am Donnerstag eröffnet der Discounter Aldi seine neue Filiale an der Hertensteinstrasse 50 in der Luzerner Altstadt. Die Liegenschaft sei nach dem Auszug von OVS umfassend saniert worden, wie Aldi mitteilt. Aufgrund der Corona-Restriktionen verzichte man auf Sonder­aktionen.