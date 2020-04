Alkoholisierte Jugendliche haben Töpfe bei der Mall umgeworfen Zwei Jugendliche haben in Ebikon Töpfe umgeworfen und Pflanzen ausgerissen. Die Polizei hat sie nun ermittelt. Sie sind geständig.

Umgeworfene Tische und Pflanzenkübel vor der Mall of Switzerland. Bild: Luzerner Polizei

(rem) Am Donnerstag 9. April wurden bei der Mall of Switzerland diverse Sachbeschädigungen begangen. So wurden mehrere Tische und Pflanzentöpfe umgeworfen, Fahrräder beschädigt und Pflanzen ausgerissen.

Die beiden Jugendlichen warfen Kübel um. Bild:: Luzerner Polizei

In der Zwischenzeit konnten zwei jugendliche Schweizer im Alter von 14 und 16 Jahren ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Sie gaben zu, in alkoholisiertem Zustand die Sachbeschädigungen begangen zu haben. Der Sachschaden kann laut Mitteilung der Polizei derzeit nicht genau beziffert werden. Dieser dürfte aber mehrere hundert Franken betragen. Die beiden Jugendlichen wurden nach erfolgter Einvernahme entlassen.

Die Jugendlichen rissen auch Pflanzen aus und liessen sie liegen. Bild: Luzerner Polizei