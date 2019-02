Alles andere als langweilig Urs-Ueli Schorno

Die Honigchuze Roggliswil am Fasnachtsumzug in Pfaffnau. Bild: Pius Amrein (3. Februar 2013)

Gründungsjahr: 1969

Herkunft: Roggliswil

Mitgliederzahl: 57 Mitglieder Aktiv- und 29 Passivmitglieder (zunehmend).

Durchschnittsalter: 24 Jahre (jüngstes Mitglied 16-, ältestes 51-jährig)

Motto 2019: «50 Johr Begeischterig»

Spezielles: Im Jahr 1969 sagten ein paar fasnachtsverrückte Roggliswiler der scheinbar unbesiegbaren Langeweile den Kampf an: Sie gründeten die Guggenmusig Honigchuze. Seit dieser Zeit gehörten die Honigchuze zur Fasnachtszunft Elvafer. Gefeiert wird das Jubiläum mit einem Abendumzug in Roggliswil am Samstag, 23. Februar, ab 18.30 Uhr.