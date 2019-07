Alles zu den Lehrabschlüssen 2019 - Bestnoten, Porträts, modische Höhepunkte und Impressionen

CEO CSS Versicherung: «Lehrabschlussabsolventen sind die Rohdiamanten unserer Gesellschaft»

Endlich geschafft! Wohl niemand ausser Ihnen selbst weiss im Moment, wie erleichtert es sich anfühlt, das Diplom in Empfang nehmen zu dürfen, liebe Lehrabschlussabsolventinnen und -absolventen. Einsatz, Wille, Motivation – all das haben Sie in den vergangenen Jahren an den Tag gelegt.