Als Adresse genügt «Wey-Zunftmeister, Rothenburg» Rolf Birchler ist Wey-Zunftmeister 2020 und verrät, welche Aufgabe er als 9jähriger schon geübt hat.

Rolf Birchler, Wey-Zunftmeister und seine Gattin Agatha in ihrem Wohnzimmer in Rothenburg. Bild: Patrick Hürlimann, Rothenburg, 07. Februar 2020

Es ist wohl für jeden amtierenden Zunftmeister ein einmaliges Erlebnis, «seinen» Umzug in der Kutsche sitzend abzufahren. Für Rolf Birchler, den Wey-Zunftmeister 2020, ist die Kutschenfahrt am Güdismontag noch eine Spur spezieller: Als passionierter Reiter führt er seit 2005 als Bannerherr zu Pferd mit der Standarte der Wey-Zunft die Luzerner Fasnachtsumzüge an. Dieses Jahr nun wird er als höchster Würdenträger vom Pferderücken auf die Kutschenräder wechseln. «Meine Frau Agatha und ich sind Ehrenmitglieder im Kavallerie- und Reitverein Rothenburg-Emmen. Über dreissig Jahre lang hatten wir ein eigenes Pferd», erzählt der 66-Jährige.

Dieser Umstand sei auch mitverantwortlich gewesen, dass er 2005 der Wey-Zunft beigetreten ist. «Ein Arbeitskollege war Zunftmitglied und sagte mir, dass sie einen Standarten-Reiter suchen, ich würde doch reiten.» Als Fasnächtler habe er sich gedacht, das verbinde grad beide Hobbys und so sagte er zu. «Meine Frau und ich gehen immer mit einem eigenen Sujet an die Fasnacht. Früher mit der inzwischen erwachsenen Tochter. Mittlerweile sind auch die beiden Enkelinnen vom Fasnachtsvirus angesteckt. «Obwohl sie im Bündnerland leben, kommen sie mit uns an die Luzerner Fasnacht», ergänzt Gattin Agatha (65) bei unserem Besuch im fasnächtlich dekorierten Daheim in Rothenburg.

Auch als Skilehrer unterwegs

In der Wohnung von Birchlers schaut nämlich so manche Holzmaske schelmisch aus dem Regal. Ein anderes Hobby des Wey-Zunftmeisters ist das Holzschnitzen. Er ist Mitglied bei den «Mittwochsschnitzer», die sich einmal die Woche treffen. «Derzeit kommt dies aber zu kurz», sagt Birchler. Kein Wunder, seit seiner Inthronisation am 11. Januar füllt sich die Agenda täglich. «Bis jetzt weiss ich von rund 150 Terminen, die im Amtsjahr auf mich warten.» Sitzungen, Heim- und Geburtstagsbesuche, Mondscheinfahrten sind einige der Anlässe, die der Zunftmeister auf dem Programm stehen hat.

Der gelernte Elektriker arbeitete bis zu seiner Pensionierung 2014 als Netzwerktechniker. Mit 66 Jahren ist er ein eher älterer Zunftmeister. «Ich fragte mich schon, ob das Amt für mich ‹gsond› ist. Wer jünger ist, wird wohl fitter sein. Aber als Pensionist habe ich dafür mehr Zeit und kann auch mal ausschlafen», lacht er. Zweifellos ist Birchler fit genug für seine Aufgaben, gilt er doch als sportbegeistert. Nebst dem Reiten ist er beim Wandern, Velofahren, Schwimmen und Tennisspielen anzutreffen. Zudem gibt er aktiv Skischule: «Kindern das Skifahren beizubringen, ist was ganz anderes, als den Erwachsenen. Kinder machen einfach nach, was sie sehen. Das fasziniert mich!»

Birchlers Fasnachtsmotto «Öb im Schritt oder Galopp – d’Fasnacht met em Birchler wird top» widerspiegelt seine Bewegungsfreude. Dafür sei er sonst ein ruhiger Charakter, beschreibt er sich. «Es ist schon speziell, so plötzlich im Mittelpunkt zu stehen. Ich werde überall angesprochen, erhalte Karten, Anrufe und Mails. Es ist einfach wunderbar und ‹rüüdig guet›.»

Viele Gratulanten seien überrascht gewesen, denn sie wussten zwar, dass Birchler immer mit der Familie an der Fasnacht anzutreffen ist, aber nicht, dass er Wey-Zunftmitglied ist. «Mittlerweise erhalte ich Post, die lediglich mit ‹Wey-Zunftmeister, Rothenburg› angeschrieben ist. Das genügt offenbar», lacht er.

Schon als Kind Zunftmeisterluft geschnuppert

Die traditionellen Bescherungsfahrten im Vorfeld der Fasnacht hat der Wey-Zunftmeister mit ganzem Herzen genossen. «Die Leute freuen sich schon sehr, wenn der Zunftmeister und sein Gefolge vorbeikommen. Viele können ja nicht mehr selbst den Umzug besuchen.» Dabei kamen auch bei Birchler Erinnerungen hoch: «1962 war mein Onkel Wey-Zunftmeister. Als damals 9jähriger Bub durfte ich mit und den Bewohnern die Geschenksäckli verteilen.» Dieses Jahr übergab er in drei Institutionen Säckli. Was war drinnen? «Das Fläschchen Zunftwein und natürlich noch einiges mehr», zählt Agatha Birchler auf. Sie muss es wissen, hat sie doch ihren Mann beim Organisieren und Einpacken der 325 Säckli tatkräftig unterstützt. Traditionell packten auch der Alt-Zunftmeister, der Präsident, ihre Frauen und das Weibelpaar mit an.

Apropos Weibel: Bei der Wey-Zunft ist es üblich, dass der Zunftmeister seinen Weibel selbst auswählen darf. Remo Bucher und Esther Meili sind das Weibelpaar 2020. «Remo kenne ich als sehr engagiertes Zunftmitglied, er ist gut vernetzt und organisiert gerne. Zudem teilen wir das Hobby Skifahren», begründet Birchler seine Wahl.

Noch zwei Mal schlafen, dann ist der wohl wichtigste Tag im Leben eines Wey-Zunftmeisters da. Ausgerüstet mit Zepter und Zunftmeisterkette taucht Rolf Birchler in den Güdismontag ein. Wie aufgeregt ist er? «Die Vorfreude ist riesig. Ich werde es einfach nur geniessen.»