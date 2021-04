Alt Chefredaktor Klaus Röllin ist tot Beim «Vaterland» war einst ein Theologe Chefredaktor: Klaus Röllin. Nun ist der Surseer verstorben.

Klaus Röllin in einer Aufnahme von 1987. Bild: Georg Anderhub/Luzerner Zeitung

(cpm) Knapp 80-jährig ist am Dienstag Klaus Röllin-Stadelmann verstorben. Von 1987 bis 1993 war er Chefredaktor der Tageszeitungen «Vaterland» und «Luzerner Zeitung». Letztere entstand 1991 aus der Zusammenlegung des «Vaterlands» und des «Luzerner Tagblatts». Klaus Röllin arbeitete massgeblich am Entstehen des Fusionsproduktes mit und brachte es erfolgreich auf Kurs.

Später wirkte der studierte Philosoph und Theologe, zu dessen akademischen Lehrern Hans Küng, Josef Ratzinger und Herbert Haag gehörten, als Geschäftsführer der Kinderhilfe Bethlehem mit Sitz in Luzern. Neben der beruflichen Tätigkeit war er ausserdem in der kirchlichen Medienarbeit aktiv und engagierte sich in sozialen wie kulturellen Institutionen. So präsidierte er den Verein «Pro Audito Region Sursee». Nach seiner Pensionierung war Klaus Röllin weiter publizistisch tätig. In seiner letzten Lebensphase arbeitete er etwa an einem Buch über Beerdigungsorte und -riten im Kanton Luzern.

Klaus Röllin lebte in Sursee und hinterlässt Ehefrau, drei Kinder und acht Enkel.