Alt Kantonsrätin Joos reicht bei der Staatsanwaltschaft Beschwerde gegen die Luzerner Polizei ein Heidi Joos wurde am Pfingstsamstag auf dem Bahnhofplatz Luzern festgenommen. In einem offenen Brief erhebt die alt Kantonsrätin schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Nun hat sie bei der Staatsanwaltschaft Luzern Beschwerde eingereicht.

(sok) Im Zusammenhang mit ihrer Festnahme auf dem Bahnhofplatz Luzern am Pfingstsamstag hat alt Kantonsrätin Heidi Joos nun eine Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft Luzern eingereicht.

Heidi Joos, Geschäftsführerin Avenir50plus, erstattet Anzeige. Bild: PD

In der Beschwerde, welche unserer Zeitung vorliegt, wirft Joos der Luzerner Polizei als Straftatbestände die Gefährdung ihres Lebens und Gesundheit, falsche Anschuldigung, Amtsmissbrauch, Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit, Freiheitsberaubung sowie Beschimpfung vor. Die Geschäftsleiterin des Vereins Avenir50plus verlangt, dass die betroffenen Polizisten disziplinarisch bestraft und eine Strafuntersuchung gegen sie durchgeführt werde. Die Beschwerde habe sie heute der Post übergeben, schreibt Joos in einer Email.

Die alt Kantonsrätin hatte am Pfingstsamstag einen stillen Protest gegen die Einschränkung der Grundrechte im Zuge der Corona-Massnahmen abhalten wollen. Auf dem Bahnhofplatz sei sie von Polizisten gewaltsam festgenommen worden und für eine Nacht in die Arrestzelle gesteckt worden, schrieb Joos in der Beschwerde. Während der Festnahme habe sie versehentlich eine Polizistin am Kopf gestreift, sie selbst habe ein blaues Auge davon getragen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.