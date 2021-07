Altbüron Gemeinderätin tritt zurück

Schulverwalterin Renate Rölli-Affentranger verlässt den Gemeinderat per 31. Dezember 2021, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie wurde im Jahr 2000 in den Gemeinderat gewählt und «hat sich während ihrer Amtszeit mit grossem Engagement für das Wohl der Gemeinde Altbüron und der gesamten Bevölkerung eingesetzt.» Auch der Präsident der Controlling-Kommission, Markus Affentranger, und Mitglied Charly von Büren treten zurück. Der Gemeinderat hat die Ersatzwahl an der Urne auf den 28. November 2021 angeordnet.