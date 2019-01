Alte Leitungen müssen raus: Triengen investiert fast sechs Millionen unter Grund Weil gewisse Leitungen in einem schlechten Zustand sind, will Triengen mit zwei Projekten die Kanalisation erneuern. Eines davon verlangt auch vom Fussballclub Goodwill. Evelyne Fischer

Blick in den Abwasserkanal: Ein Mitarbeiter beim Kontrollgang durch den Reussportstollen. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 20. April 2018)

5,888 Millionen Franken: Diese Summe will das 4600 Einwohner zählende Triengen im nächsten Winter in zwei Projekte stecken. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom Montag beantragt der Gemeinderat die Genehmigung der Sonderkredite. Geben die Bürger ihren Segen, kommt es am 19. Mai zu einer Urnenabstimmung.

Worum gehts? 4,145 Millionen sollen in den «Mitterain» fliessen, ein Quartier in der Nähe des Flugplatzes. Der «Mitterain» wird heute im Mischsystem entwässert. Heisst: Regen- und Abwasser werden in denselben Leitungen abtransportiert. Damit muss relativ gering belastetes Regenwasser heute auch durch die Kläranlage geschickt werden. Gemeindepräsident René Buob (FDP) sagt auf Anfrage:

«Die bestehenden Sickerwasser-Leitungen sind in einem sehr schlechten Zustand. Durch fehlende Schächte können die Leitungen nicht richtig gespült werden, teils sind grosse Kalkablagerungen vorhanden.»

Im Rahmen der notwendigen Erneuerung dieser Leitungen wurde nun die Erstellung einer Regenabwasserleitung und die Einführung des Trennsystems bestimmt. Sicker- und Regenwasser von Dach-, Platz- und Strassenflächen fliessen in die neue Leitung. Um das Regenwasser von der Kantons- und einer Quartierstrasse abzuleiten, wird unterhalb des «Mitterains» ein natürliches Rückhaltebecken erstellt.

50 Jahre alte Leitungen werden ersetzt

Weitere 1,743 Millionen will die Gemeinde in die Kanalisation im Gebiet «Schäracher» investieren, beim Fussballplatz. Dort plant der Kanton die Offenlegung des Steibärebachs. «Hier wollen wir Synergien nutzen und gleichzeitig eine neue Mischwasserleitung realisieren», sagt Buob. Die Leitungen seien rund 50 Jahre alt und verlaufen in der Grundwasserschutzzone. Dies habe seine Tücken, sagt der Trienger Gemeindepräsident:

«Weil wir keine Grundwasserverunreinigung riskieren wollen, verlegen wir die Leitung ausserhalb der Schutzzone. Damit schützen wir nachhaltig die Hauptgrundwasserreserve, die in Triengen den grössten Teil der Haushalte mit Trinkwasser versorgt.»

Der Plan hat allerdings einen Haken: Die neue Leitung verläuft über einen der beiden Fussballplätze. «Diese Leitungsführung ist die wirtschaftlichste Lösung», so Buob. «Zudem verfügt der Verein mit dem zweiten, den Normen entsprechend ausgebauten Fussballplatz über eine gute Alternative für offizielle Spiele.»

Man habe die beiden Unterfangen nicht etwa hinausgezögert, sagt Buob: «Grosse Projekte müssen gut vorbereitet und koordiniert sein. Es macht Sinn, sie im Zuge einer Gesamtschau zu planen und zu realisieren.»