Stadt Luzern Die «Familie Eichwäldli» ist noch in der Soldatenstube – der Stadtrat reicht Strafanzeige ein Die Lage bei der Soldatenstube am Murmattweg 2 spitzt sich zu: Die Bewohner haben das letzte Ultimatum der Stadt Luzern verstreichen lassen. Ob und wann es zu einer Räumung kommt, ist offen.

Die «Eichwäldli»-Bewohner im Gespräch mit der Stadt.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. Februar 2021)

Mittwoch, 7.30 Uhr, Murmattweg 2. Es ist Minus 1 Grad. Rauch steigt aus dem Kamin der Soldatenstube. Schon von Weitem ein klares Zeichen: Dieses Haus ist noch bewohnt. Die letzten Zweifel an den Absichten der Bewohnerinnen und Bewohner zerstreut ein Transparent an der Umzäunung der Liegenschaft. «Abriss-Bagger in den Sandkasten» steht da. Die Bewohner, die sich «Familie Eichwäldli» nennen, wehren sich bekanntlich gegen die Pläne der Stadt Luzern, das Gebäude mit Baujahr 1935 abzureissen.

7.55 Uhr. Drei Mitglieder der «Familie Eichwäldli» verlassen die Soldatenstube und warten auf das, was da kommen mag. Um Punkt 8 Uhr erscheinen zwei Mitarbeiter der Stadt Luzern und treten den drei Personen gegenüber, die vor dem Zaun stehen. Das letzte Ultimatum der Stadt Luzern ist abgelaufen: Sie hat angekündigt, Strafanzeige einzureichen, sollte die Familie bis zu diesem Zeitpunkt das Grundstück nicht verlassen haben.

Auch in der Stube selbst sind nun wieder Leute

Die fünf Personen reden eine Weile miteinander, dann ziehen die Mitarbeiter ab. Unserer Zeitung gegenüber sagen sie, sie hätten überprüfen wollen, ob die «Familie Eichwäldli» tatsächlich noch im Gebäude sei. Es ist unbestreitbar: Da sind Leute im Gebäude. Auch in der Stube, die man vertraglich seit mehreren Jahren eigentlich nicht mehr betreten dürfte. Mehrere Gesichter sind zu sehen, die das Geschehen draussen beäugen.

Nach dem Gespräch werden die drei «Eichwäldli»-Bewohner von knapp 20 Personen umringt; Sympathisanten, die das Geschehen von der anderen Strassenseite aus beobachtet haben. Mit unserer Zeitung wollen die Mitglieder der «Familie Eichwäldli» nicht reden. Man schreibe lieber, als zu sprechen, heisst es. Ein Verweis auf eine kommende Medienmitteilung. Eine solche hat nun auch die Stadt geschrieben: Darin stellt der Luzerner Stadtrat fest, dass die Familie Eichwäldli sich auch heute Donnerstag weigerte, das Haus zu verlassen. «Deshalb hat die Stadt wie angekündigt die Strafanzeige eingereicht.»

Die Soldatenstube nahe der Allmend am Donnerstagmorgen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. Februar 2021)

Ob und wann es zur Räumung kommt, ist offen

Die Stadt wiederholt die Argumente, die aus ihrer Sicht für einen Abbruch sprechen: Das Gebäude sei in einem schlechten Zustand – und statische Sofortmassnahmen, die 100'000 bis 200'000 Franken kosten würden, seien unverhältnismässig. Die «Familie Eichwäldli» bestreitet dies: Das Gebäude lasse sich viel billiger Instand setzen.

Wann und ob es zu einer polizeilichen Räumung kommt, ist ungewiss. Die «Familie Eichwäldli» bestreitet, dass die Stadt Luzern als Eigentümerin das Recht habe, eine Räumung zu beantragen; dazu sei erst ein gerichtliches Verfahren nötig.