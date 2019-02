Alter Luftschutzbunker in Luzern wird zum Rechenzentrum Im Wartegghügel in der Stadt Luzern schlummert ein ungenutzter Bunker aus dem kalten Krieg. Nun möchte EWL darin ein Hochsicherheits-Rechenzentrum installieren. Für den Bau ist alles bereit – es fehlt nur noch ein grosser Kunde. Beatrice Vogel

Es ist wie eine Reise in längst vergangene Zeiten, wenn man das relativ unscheinbare Betonportal des Warteggbunkers in Luzern betritt. In unmittelbarer Nähe die Sportplätze der Kanti Alpenquai, der Segelhafen, der romantische Tribschenhornweg. Und im Inneren des Felsen: 3500 Quadratmeter Stollen, ausgerüstet mit Stockbetten, WCs, Sanitätsräumen, Küche. Eine Zivilschutzanlage aus den 1960er Jahren ausgelegt für 1000 Personen – Schüler der Kantonsschule Alpenquai, Teile der kantonalen Verwaltung und den Luzerner Regierungsrat –, nie als solche genutzt, die Waschbecken und Kochgeräte in nigelnagelneuem Zustand.

«Das kommt alles raus», sagt Martin Erny, Leiter Informations- und Kommunikationstechnologien bei Energie Wasser Luzern (EWL), während er zwischen den Betten fürs Foto posiert. Statt Menschenleben sollen hier nämlich künftig Daten sicher verwahrt werden.

(Bilder: Pius Amrein (Luzern, 30. Januar 2019))

«Nach dem Heimfall an die Stadt Luzern wurde ein neuer Verwendungszweck für den Bunker gesucht», erklärt Erny. Der Kanton hatte die Zivilschutzanlage im Baurecht erbaut. Der Bunker ging an die Stadt Luzern zurück, als er nicht mehr als Zivilschutzanlage benötigt wurde. Als die Stadt eine neue Verwendung für den Stollen suchte, meldete EWL Interesse an. Martin Erny:

«Bekanntlich gibt es schon im Urnerland Rechenzentren in ehemaligen Bunkern. Die Idee schien uns für den Warteggstollen ideal.»

Künftig sollen hier also Daten gelagert werden – und zwar in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum. Der grösste Vorteil des Bunkers ist damit bereits genannt: «Es gibt kaum ein Gebäude mitten in Luzern, das so sicher und von Aussen kaum sichtbar ist. Die idealen Voraussetzungen für ein Rechenzentrum», sagt Martin Erny. Komme hinzu, dass der Wartegghügel aus sehr hartem Gestein besteht, das auch kaum Feuchtigkeit durchlässt. Unter diesen idealen Bedingungen wurden hier übrigens in den 1970er Jahren zwischenzeitlich rund 130'000 Flaschen Wein gelagert.

Wärme und Kälte aus dem See

EWL strebt eine der höchsten Qualitätsstufen an, die es für Rechenzentren gibt. «Zentren mit Tier-Level 3+ und höher gibt es nur sehr wenige in der Schweiz», sagt Martin Erny. Ein weiterer Vorteil sei, dass EWL als Energieversorger mit Strom, Wärme, Kälte und Telekom die notwendige Voraussetzung habe für eine sichere und langfristige Infrastrukturversorgung. Von der Energiezentrale am Inseliquai, die Seewasser zur Wärme- und Kälteerzeugung nutzt, wird eine Leitung durchs Tribschenquartier bis zum Wartegghügel gezogen. «Das ist ökologisch sehr sinnvoll, da die Abwärme aus dem Rechenzentrum in den Wärmeverbund eingespeist werden kann», so Erny. Dass er begeistert ist von dem Projekt, merkt man beim Besuch im Stollen:

«Der Bunker als Rechenzentrum hat so viele Pluspunkte – es ist ein Rohdiamant, den man nur noch schleifen muss.»

Seit 2012 ist das Projekt gereift, Bewilligungen wurden eingeholt. EWL brauchte dafür einen langen Schnauf, da es viele Auflagen gab, von Naturschutz über Seewasserkonzession bis Umbaubewilligung. Nun steht das Projekt: 1700 Quadratmeter IT-Fläche stehen zu Verfügung und 4 Megawatt Leistung. Im zweiten Quartal 2019 soll der Umbau starten, die Bauzeit beträgt rund zwei Jahre. Je nach Ausbau investiert EWL dafür 30 bis 40 Millionen Franken.

Allerdings: «Es fehlt noch der Ankerkunde», sagt Martin Erny. Mindestens 10 Prozent, also einer der fünf 200 Quadratmeter grossen Hauptstollen, müssen vermietet werden. Dass bald ein grosser Kunde gefunden wird, sei auch deshalb wichtig, weil dieser den Ausbaustandard mitbestimmen kann. Mit dem folgenden Video wirbt EWL um Kunden:

Die Erschliessung des Rechenzentrums erfolgt wie bis anhin über den Tribschenmoosweg. Das heutige Eingangsportal wird allerdings stark umgebaut und vergrössert, denn die Computer-Racks werden palettweise mit Lastwagen angeliefert.

Die Stollen, in denen die Racks später aufgestellt sind, werden wasserdicht ausgekleidet und mit einem doppelten Boden – für Kabel und Kühlung – versehen. In einen 200 Quadratmeter grossen Stollen passen etwa 75 Racks. Gemietet werden können übrigens auch private Räume zwischen 50 und 100 Quadratmetern – darunter der Raum, der einst für die Luzerner Regierung gedacht war.