Luzerner Altstadt wird haushoch verschönert Die Maskenliebhabergesellschaft hat zum 200-Jahr-Jubiläum ein Wandgemälde realisiert. Es ist jedoch nicht ein Ersatz für das abgelehnte Brunnengeschenk. Hugo Bischof

Das neue Wandbild am Maskenliebhaber-Haus am Löwengraben. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 14. Mai 2019)

Sie ist unübersehbar: Die neue Fassadenmalerei am Luzerner Löwengraben, beim Aufgang zum Süesswinkel. Gut zwei Dutzend fasnächtliche Masken – grössere und kleinere – schlängeln sich in die Höhe und touchieren spielerisch das Nachbardach. Haushohe Kunst, im wahrsten Sinn des Wortes.

Das so aufgefrischte Gebäude gehört der Maskenliebhabergesellschaft der Stadt Luzern (MLG). Sie hat das Fassadenbild aus Anlass ihres 200-jährigen Bestehens in Auftrag gegeben.

Feierliche Präsentation am Samstag

Entworfen hat das Wandbild der Luzerner Künstler Hubert Hofmann. Handwerklich ausgeführt wurde es vom Restaurator und Fasnachtskünstler Basil Koch sowie dem Malermeister Robert Schürch. «Es wurde in der Tradition der historischen Wandbilder mittels Schablonentechnik hergestellt», sagt Hofmann. Verwendet wurden dafür gerasterte Fotografien von Masken aus der eigenen Sammlung.

Mit dem zum Jubiläum ebenfalls geplanten Maskenbrunnen auf dem Kornmarkt blitzte die MLG beim Stadtrat ab. Das Wandbild hingegen hat die Stadt als Teil der Löwengraben-Erneuerung gutgeheissen. Als «Ersatz» für den Brunnen will die MLG das Wandbild nicht verstanden wissen; es sei schon seit langem geplant. Die MLG präsentiert es der Bevölkerung am kommenden Samstag um 11 Uhr. Von 10 bis 16 Uhr gibt Führungen durch das historische Gesellschaftshaus. Ebenfalls am Samstag findet das «Löwengraben-Grendel-Fäscht» statt.