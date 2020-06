Altwis: Zwei Autofahrer bei Frontalkollision erheblich verletzt

Video

Messerstecherei an der Stadtluzerner Baselstrasse – Schwerverletzter im Spital

An der Baselstrasse in der Stadt Luzern sind am späten Dienstagabend zwei Männer in einen Streit geraten. Einer von ihnen wurde lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt. Der mutmassliche Täter konnte von der Polizei gefasst werden.