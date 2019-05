Amtszeit der Krienser Stadträte soll nicht beschränkt werden Die Amtszeit der Krienser Stadträte soll nicht auf 16 Jahre beschränkt werden. Der Stadtrat lehnt eine entsprechende Motion von Einwohnerrat Alfons Graf (SVP) ab.

(pd/bev) Alfons Graf begründet seine Forderung damit, dass der politische Erneuerungsprozess durch zu lange Amtszeiten blockiert werde. Zudem seien Magistrate nach vier oder mehr Legislaturen oft amtsmüde.

Der Stadtrat findet, es sei «nicht anzustreben», Politikern eine weitere Kandidatur zu verwehren, obwohl sie ihre Sache gut gemacht haben. Und das Volk habe ja die Möglichkeit Exekutivmitglieder abzuwählen. Ohnehin würden die meisten Stadträte spätestens nach 16 Amtsjahren von sich aus abtreten. Für eine gute Durchmischung in den Gremien seien überdies die Parteien zuständig, so der Stadtrat in seiner Antwort.