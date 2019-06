Video

An der Schweizermeisterschaft im Speedcubing treffen sich die Spieler mit den flinksten Fingern

Am Pfingstwochenende findet in der Pfarrei St. Anton in Luzern die Rubik-Cube-Schweizermeisterschaft statt. Die Spieler müssen die Würfel so schnell wie möglich lösen – und beweisen dabei nicht nur Handfertigkeiten.