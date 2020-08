An der Villenstrasse in der Stadt Luzern haben drei Autos gebrannt Die Feuerwehr der Stadt Luzern rückte in der Nacht auf Freitag für einen Einsatz an der Villenstrasse aus. Dort brannten mehrere Autos, verletzt wurde niemand.

(jwe) Kurz vor halb elf in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ging bei der Feuerwehr Stadt Luzern der Alarm ein. «Vor Ort standen zwei Autos in Vollbrand, ein weiteres begann leicht zu brennen», erklärt Cornel Schuler von der Feuerwehr Stadt Luzern. Rund zwei Stunden waren 10 Personen der städtischen Feuerwehr vor Ort und konnten den Brand an der Villenstrasse 8 unter Kontrolle bringen.

Die brennenden Autos an der Villenstrasse in der Stadt Luzern. Leserbild: Jan Blättler

Personen wurden keine verletzt, es entstand Sachschaden. Die Ursache für das Feuer ist laut Schuler noch Gegenstand der Ermittlungen.

Christian Bertschi von der Luzerner Polizei bestätigt den Vorfall ebenfalls. Der Brandermittler sei vor Ort gewesen, mehr Informationen seien aktuell noch nicht bekannt.