An Luzerner Schulen ist die Integrative Förderung nicht immer integrativ

In der Stadt Luzern wird – im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden – auch auf Sekundarstufe integrativ unterrichtet. Ein betroffener Seklehrer findet das IF-Modell «grundsätzlich sehr gut», wie er sagt. «Die schwächeren Schüler erhalten Unterstützung im Klassenzimmer. Dadurch sind sie nah am Geschehen dran und fühlen sich nicht ausgeschlossen», sagt der Pädagoge, der nicht namentlich erwähnt werden will. Schwierig werde es dann, «wenn die Schüler leistungsmässig nicht annähernd das Niveau der Mitschüler aufweisen». Und je weiter diese Schere aufgehe, desto mehr Unterstützung bräuchten die Lernenden. Heisst: Sie brauchen quasi eine Lehrperson, die ihnen von A bis Z alles erklärt. «Und das geht im regulären Setting, also im Klassenzimmer, schlecht. Grund dafür ist zum Beispiel die Akustik.» In solchen Fällen würde er auf einen separaten Raum zurückgreifen, damit die Konzentration der anderen Schüler nicht gestört werde.

Lehrer fordern mehr ausgebildete IF-Lehrpersonen



Dem schliesst sich eine Seklehrerin aus der Region Luzern an. Auch sie will anonym bleiben. «Wenn die Ablenkung für die anderen Schüler zu gross ist, dann ist der Gruppenraum der richtige Ort für die IF-Schüler.» Beide berichten, dass es ihnen wichtig ist, den IF-Unterricht so oft wie nur möglich im Klassenverband laufen zu lassen.

Der Lehrer bilanziert die IF so: «Das System ist grundsätzlich fantastisch, weil es versucht, allen Schülern gerecht zu werden und alle so gut wie möglich in den Klassenverband zu integrieren.» Doch dieses Modell gehe für ihn letztlich nicht auf, weil die Mittel fehlen. «Es gibt Schüler, die brauchen rundum Betreuung. Da reichen vier bis sechs Lektionen mit einer IF-Lehrperson nirgends hin.» Man könnte nun sagen, dafür sei der Lehrer zuständig, «aber das ist schlicht nicht machbar». Er habe aktuell eine Klasse mit drei Schülern, die IF benötigen. Nicht zu vergessen, die anderen 15 Schüler, die noch im Klassenzimmer sitzen. «Auch die sind unterschiedlich weit, was den Lernstoff betrifft.» So würde er schon nur für die regulären Schüler Material für drei verschiedene Niveaus vorbereiten.

Die Lehrerin ist gleicher Meinung und ergänzt: «Mit zusätzlichen Mitteln sind auch Räumlichkeiten, ausgebildete Fachkräfte (IF) und bessere Besoldung für den Mehraufwand gemeint.» Zudem wünschten sich beide Pädagogen, dass sich dieses Modell nicht nur auf die Fächer Mathe und Deutsch beschränkt. «Auch in anderen Fächern wie etwa Geografie oder Geschichte wäre eine integrative Förderung hilfreich und würde die Fachlehrperson entlasten.»