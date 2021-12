Analyse zu Buchrain Alterszentrum-Aus: Gemeinderat hätte viel früher Gegensteuer geben müssen Der Fall ist einzigartig: Buchrain musste sein Alterszentrum aus Personalmangel schliessen – wegen eines Coronaausbruchs sogar von einem Tag auf den anderen. Wie konnte es nur so weit kommen? Roman Hodel Hören Drucken Teilen

Es war schon ein Schock für alle in Buchrain, als der Gemeinderat vor vier Wochen die Schliessung des Alterszentrums Tschann bekanntgab. Dies, sobald für alle 13 Bewohnenden ein neuer Platz gefunden ist. Dass es selbst dafür noch eine Steigerung gibt, zeigte sich nur eine Woche später: Wegen eines Coronaausbruchs mussten die Bewohnenden innerhalb eines einzigen Tages in umliegende Pflegeheime verlegt werden.

Diese Umplatzierung hatte der Gemeindeführungsstab unter der Leitung von Bauvorsteher Heinz Amstad (FDP), zusammen mit Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) und Gemeindepräsident Ivo Egger (SP), vorbildlich aufgegleist und mit Hilfe unter anderem des Zivilschutzes ebenso vorbildlich umgesetzt. Hätten die Verantwortlichen in den letzten Jahren immer so umsichtig agiert, wäre das Tschann wohl noch in Betrieb.

Das Alterszentrum Tschann (im Hintergrund) ist geschlossen. Bild: Pius Amrein (18. November 2021)

Als Hauptgrund für das Aus bezeichnete der Gemeinderat vor den Medien den Personalmangel, den er mit dem allgemeinen Pflegenotstand erklärte. Was die Verantwortlichen nicht sagten: Der Personalmangel war zu einem guten Teil hausgemacht, denn eine solche Schliessung ist einzigartig. Dieses Bild zeichnen inzwischen Leserbriefe, Reaktionen und Aussagen von ehemaligen Beteiligten, Angestellten und auch Angehörigen der Bewohnenden. So bewies der Gemeinderat ab 2019 kein glückliches Händchen bei der Ernennung von Führungspersonen. Dies wiederum wirkte sich bald massiv auf Arbeitsklima und Personalfluktuation aus.

Das 16-plätzige Alterszentrum war zwar stets gut ausgelastet und stand finanziell gut da. Doch um den Betrieb langfristig zu sichern und als Wohn- und Arbeitsort – auch für Führungskräfte – attraktiv zu bleiben oder zu werden, wäre ein Ausbau nötig gewesen. Die grosse Erweiterung auf bis zu 80 Plätze für rund 40 Millionen Franken hat der Gemeinderat 2017 zu Recht sistiert – zu gross, zu teuer. Hingegen hätte Buchrain eine kleine Erweiterung um acht bis zwölf Plätze für rund 5,2 Millionen Franken finanziell stemmen können. Nur: Selbst diese Pläne hat der Gemeinderat im August gestrichen. Ein Grund: Bei laufendem Betrieb sei der Ausbau unmöglich. Wirklich? Andere Institutionen schafften dies. Vielmehr waren wohl die Personalprobleme derart aus dem Ruder gelaufen, dass nur noch eine Schliessung in Frage kam. Die Pandemie mag da ihren Anteil gehabt haben, aber ein gut aufgestellter Betrieb hätte diese verkraften können.

Leidtragende gibt es viele: Pflegebedürftige Bewohnende, die in ihrer letzten Lebensphase unverschuldet aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen wurden; Angehörige, die ihre Liebsten nicht mehr im Dorf besuchen können; Mitarbeitende, die aufgrund von personellen Fehlentscheiden unter schwierigen Umständen haben arbeiten müssen oder den Aufgaben nicht gewachsen waren und deswegen gar ausgefallen sind. Letztlich ein ganzes Dorf, das um sein Alterszentrum gebracht wurde.

Für den Gemeinderat ist das Ganze ein Desaster. Er muss sich vorwerfen lassen, den Niedergang mit falschen Personalentscheiden eingeleitet und danach viel zu lange zugeschaut zu haben. Genauso zögerlich agierte die Exekutive beim Vorantreiben des Ausbaus. Es entsteht der Eindruck, dass ihr das Alterszentrum nicht (mehr) wichtig genug war. Die Folgen sind gravierend: Was das Wohnen im Alter betrifft, so geht's nicht nur zurück auf Feld 1, sondern auf Feld 0. Die neu eingesetzte Gesundheits- und Sozialkommission (GSK) erwartet viel Arbeit. Sie ist Begleitgremium für die neue Altersstrategie, die bereits im Sommer 2022 vorliegen soll. Bis jedoch neue Pflegewohnangebote bezugsbereit sind, dürften Jahre vergehen.

Der Gemeinderat betont zwar, dass die Schliessung «schweren Herzens» erfolgt sei. Klar. Niemand möchte so etwas verkünden müssen. Doch wo bleibt die Selbstkritik? Selbst im direkten Dialog mit der Bevölkerung ist davon nichts zu hören. Dazu passt das Schweigen der Parteien. Nur die FDP, die drei von fünf Gemeinderäten stellt, äussert sich aktiv. Sie ärgert sich aber primär über anonym geäusserte Kritik und findet, dass jetzt alle gefordert seien, nicht nur die Exekutive. Die Partei nimmt so nicht zuletzt ihren verantwortlichen Sozialvorsteher in Schutz. Hätte Buchrain ein Parlament, käme der Gemeinderat kaum so ungeschoren davon. Die Hoffnungen ruhen nun auch auf der GSK, für die Kandidierende gesucht werden. Diese muss die Exekutive kritisch begleiten, um sie vor weiterem Schaden zu bewahren. Noch einen Fall Tschann darf es nicht geben.