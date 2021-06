Analyse Cheerstrasse Littau: Die Chronologie des Scheiterns Mehr als ein Jahrzehnt Planung für nichts: Das gescheiterte Projekt Cheerstrasse wirft ein schlechtes Licht auf den Luzerner Stadtrat. Robert Knobel Hören Merken Drucken Teilen

Das Luzerner Stadtparlament hat das Grossprojekt Cheerstrasse definitiv begraben – nach über zehnjähriger Planungszeit und zwei erfolgreich überstandenen Volksabstimmungen.

Wie konnte es so weit kommen? Alles begann 2009. Damals sagten die Littauer Stimmberechtigten deutlich Ja zum Projekt Cheerstrasse. Die Ausgangslage war relativ simpel: Die Quartiere Littau Dorf und der Littauerboden sind durch die Cheerstrasse miteinander verbunden. Diese ist aber wegen der Bahnschranke regelmässig blockiert. Zudem führt die viel befahrene Strasse durch Wohngebiet. Also plante man eine Umfahrungsstrasse vom Bahnhof Littau zum Hornbach-Kreisel.

Die Cheerstrasse beim Bahnübergang.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern-Littau, 18. Mai 2021)

Als der Littauer Gemeinderat dem Volk den 14-Millionen-Kredit präsentierte, erweckte er den Eindruck, als würde schon ein fertiges Bauprojekt vorliegen. Doch das war nicht der Fall. Als sich zeigte, dass das Projekt wenig ausgereift und die Kosten zu tief veranschlagt waren, gab es die Gemeinde Littau längst nicht mehr. Und die Stadt Luzern hatte zunächst andere Prioritäten als die Planung einer neuen Strasse.

Doch das Hinausschieben war taktisch unklug. Der Stadtrat musste sich den Vorwurf anhören, er lasse Littau links liegen – was notabene nicht stimmte, da die Stadt gleichzeitig Millionen in die Erneuerung der Schulhäuser in Littau und Reussbühl investierte. Nach zunehmendem Druck aus dem Stadtparlament nahm der Stadtrat das Dossier Cheerstrasse dann doch in die Hand. Er machte aber keinen Hehl daraus, dass er die Strasse eigentlich gar nicht will. Diese Haltung kommt auch im Bericht und Antrag überdeutlich zum Ausdruck, mit dem der Stadtrat 2017 beim Parlament einen ersten Zusatzkredit beantragte. Der Stadtrat stützte sich dabei auf ein externes Gutachten, das der neuen Umfahrungsstrasse ein negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis attestierte. Lohnen würde sich die Strasse erst dann, wenn im Littauerboden weitere Gebiete eingezont würden.

Der Stadtrat machte klar, dass er das Projekt einzig aus Respekt vor dem Littauer Volksentscheid überhaupt weiterverfolgt. Und dies auch nur unter der Bedingung, dass nicht bloss eine neue Autostrasse gebaut wird, sondern gleichzeitig Verbesserungen für Velo- und Busverkehr erzielt werden. Dass dies zu Mehrkosten führt, war naheliegend. Das Stadtluzerner Stimmvolk jedenfalls folgte der Argumentation des Stadtrats und sagte 2017 knapp Ja zu einem Zusatzkredit von 4,8 Millionen Franken.

Doch bald zeigte sich, dass dies nur ein Vorgeschmack war. Danach explodierten die Kosten förmlich – zuletzt stand das Preisschild bei 32,5 Millionen. Die Detailplanungen hatten gezeigt, dass das Projekt technisch aufwendiger ist als gedacht. Hinzu kam die Forderung des Kantons, den Hornbach-Kreisel, wo die neue Strasse dereinst einmünden sollte, durch eine neue Ampel-Kreuzung zu ersetzen. Allein dies sorgte für Mehrkosten von 5 Millionen Franken.

Im Herbst 2021 wollte der Stadtrat den Stimmberechtigten einen zweiten Zusatzkredit von 12,3 Millionen Franken unterbreiten. Doch da machte das Parlament nicht mehr mit. Am Donnerstag zog es die Notbremse, indem es auf das Geschäft gar nicht erst eintrat. Denn inzwischen war klar: Eine dritte Volksabstimmung würde das Projekt nicht überstehen. Und: Hätte man dem Volk schon früher reinen Wein eingeschenkt, wäre wohl schon die zweite Abstimmung 2017 gescheitert. Das sagte Rieska Dommann (FDP), Präsident der Baukommission, am Donnerstag im Parlament. Auch seine Parlamentskollegen sparten nicht mit Kritik: Der Stadtrat habe die Umfahrungsstrasse von Anfang an nicht gewollt und am Ende ein überteuertes, unrealistisches Projekt präsentiert. Nun müsse das Parlament den unangenehmen Abbruch-Entscheid treffen, während «der Stadtrat seine Hände in Unschuld wäscht», wie es ein FDP-Vertreter formulierte.

In der Tat machte der Stadtrat viele Fehler. Unter dem Vorwand der beiden Volksentscheide manövrierte er das Projekt in die Sackgasse, statt das Volk rechtzeitig über die Probleme zu informieren. Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) musste denn auch einräumen, dass die Volksabstimmung von 2017 kein Ruhmesblatt für den Stadtrat war. Wäre er von Anfang an ehrlich gewesen, wären viel Frust und der aktuelle Scherbenhaufen erspart geblieben.

Wie geht's jetzt weiter? Bereits sind im Parlament Vorstösse eingegangen, die fordern, ein neues Projekt zu planen. Doch man muss realistisch bleiben: Es wird auf einige punktuelle Verbesserungen rund um den Bahnhof Littau hinauslaufen. Der Bau einer neuen Strasse ist allein schon mit Blick auf die politischen Mehrheiten in der Stadt völlig unrealistisch geworden.