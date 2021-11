Analyse Digitalstrategie Stadt Luzern: Eine Verwaltungsreform macht noch keine «Smart City» Der Fokus in der Digitalstrategie liegt zu stark bei der Stadtverwaltung und zu wenig bei den Bürgerinnen und Bürgern. Robert Knobel Hören Drucken Teilen

Die Stadt Luzern soll in Sachen Digitalisierung schweizweit führend sein: Dieses ambitionierte Ziel definierte der Stadtrat 2019 in seiner Digitalstrategie. Für die Erreichung dieses Ziels macht die Stadt bis Ende Jahrzehnt viel Geld locker: Bisher wurden 28 Millionen Franken gesprochen. Am Donnerstag hat das Parlament die zweite Tranche der Digitalstrategie bewilligt.

Gleichzeitig gab es harsche Kritik am Stadtrat. Denn der grösste Teil des Geldes wird für einen Stellenausbau in der Stadtverwaltung verwendet. Der Stadtrat begründet dies so: Wenn Luzern digital an der Spitze mitmischen will, muss zuerst die Verwaltung dafür fit gemacht werden. Es braucht dort einen Kulturwandel bei den Arbeitsprozessen – und Fachleute, welche diesen Wandel initiieren und begleiten.

Natürlich spielt die Stadtverwaltung eine Schlüsselrolle bei der digitalen Stadt der Zukunft. Doch seit der Präsentation der Digitalstrategie 2019 wird man den Eindruck nicht los, dem Stadtrat gehe es vor allem darum, den Kulturschock der Digitalisierung für seine 1700 Angestellten zu mildern.

Dabei ist die Digitalisierung ja schon längst im Gange und hat auch vor der Arbeit der Verwaltung keineswegs Halt gemacht. Im Fokus der Digitalstrategie sollte nicht die Stadtverwaltung stehen, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Darauf hat das Parlament vehement und völlig zu Recht hingewiesen. Nimmt man die Perspektive der Bevölkerung zum Massstab, ergeben sich die Handlungsschwerpunkte fast schon automatisch.

Erstens: Die Digitalisierung soll den Behördenkontakt massiv vereinfachen. Von der Steuererklärung bis zu den Betreuungsgutscheinen – um sich dort zurechtzufinden, braucht man heute ein grosses Vorwissen und gute Verwaltungskenntnisse. Man muss wissen, welche Stelle wofür zuständig ist, welche Formulare man keinesfalls vergessen darf und welche Abteilung bei Fragen weiter helfen kann.

In einer «Smart City» würde solches Kopfzerbrechen überflüssig: Dank vernetzter Dienste und künstlicher Intelligenz würde man automatisch zur richtigen Stelle, zum richtigen Formular geführt. Der aktive Beitrag der Bürgerin und des Bürgers würde sich darauf beschränken, das System mit den erforderlichen Daten zu füttern. Welche Dienststellen und Departemente sich anschliessend im Hintergrund darum kümmern und welche komplexen Prozesse ausgelöst werden, ist dabei nicht relevant. Hauptsache, man erhält am Ende den gewünschten Bescheid oder das gewünschte Dokument.

Zweitens: Die Digitalisierung soll das Leben im öffentlichen Raum vereinfachen. Wie viele Leute hat's im Moment im Hallenbad? Wo ist der nächste freie Parkplatz? Soll ich diesen überfüllten Bus nehmen oder kommt demnächst ein anderer mit freien Plätzen? Oder wäre ich mit dem Mietvelo schneller – doch wo steht das nächste freie Velo? Solche Alltagsfragen werden in einer vernetzten Stadt einfacher. Und man erhält nicht nur aktuelle Antworten, sondern kann im selben Schritt auch allfällige Gebühren zahlen oder Tickets kaufen. Die Stadt würde sauberer, weil sich die Leerungstouren konsequent am aktuellen Füllstand der einzelnen Abfallkübel orientieren, welcher in Echtzeit übermittelt wird.

Es gäbe noch viele andere Beispiele. Allen gemeinsam ist, dass sie mit Daten funktionieren, zu denen in der Regel nur die Behörden Zugriff haben. Damit sie einen unmittelbaren Nutzen bringen, muss die Stadt entweder entsprechende Applikationen entwickeln – oder die Daten Privaten zur Verfügung stellen, damit diese selber kreative und nützliche Ideen entwickeln können.

Um solche Projekte zu ermöglichen, braucht es Ressourcen bei der Verwaltung. Das ist völlig klar. Doch die Digitalstrategie darf nicht bloss eine Verwaltungsreform sein. Die zusätzlichen Personalressourcen müssen in konkreten Resultaten münden, welche für die Bevölkerung mess- und sichtbar sind. Das sollte möglichst bald geschehen – nicht zuletzt deshalb, weil andere Städte auch nicht schlafen. Der Beweis, dass Luzern digital zur Spitze gehören kann, muss jedenfalls erst noch erbracht werden.