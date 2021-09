Analyse Luzerner Stadtparlament tagt wieder: Bürgerliche brauchen urbane Antworten auf urbane Fragen Die Stadtluzerner Bürgerlichen tun sich schwer mit ihrer neuen Rolle als Minderheit. Bis zu den Wahlen 2024 haben sie noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Robert Knobel Hören Drucken Teilen

Der neue Präsident des Stadtluzerner Wirtschaftsverbands, Benjamin Koch, wählte im Interview mit unserer Zeitung klare Worte: Die Bürgerlichen in der Stadt Luzern seien «zu bewahrend» gewesen – während die Linken mit frischen Ideen bei der Wählerschaft punkteten. Der Hintergrund ist bekannt: Seit 2020 herrscht im Luzerner Stadtparlament faktisch eine links-grüne Mehrheit.

Diese Woche startet das Parlament ins zweite Jahr der Legislatur, doch viele Bürgerliche hadern noch immer mit den neuen Machtverhältnissen und suchen nach Ursachen. Die Analyse des Wirtschaftsverbandspräsidenten bringt das Problem auf den Punkt. Tatsächlich traten die Bürgerlichen vor allem als Parkplatz-Bewahrer, als Garanten für die traditionelle Wirtschaftsstruktur – oder als glücklose Kämpfer für neue Strassenumfahrungen in Erscheinung.

Dabei wurden sie vom atemberaubenden Aktivismus von SP und Grünen auch im übertragenen Sinne links überholt. Das zeigt die Vorstösse-Statistik aus dem Stadtparlament: Allein im ersten Jahr der Legislatur haben SP und Grüne rund 50 Motionen und Postulate eingereicht. Die Bürgerlichen kommen nicht einmal auf halb soviele.

Hinzu kommt, dass die linken Vorstösse oft sehr geschickt die unmittelbaren Lebensrealitäten der Stadtbewohnerinnen und -bewohner bewirtschaften. Man kann von einem «Rainbow-Veloweg», der für Toleranz wirbt, oder von öffentlichen Elektrogrills auf der Ufschötti halten, was man will. Jedenfalls fühlen sich etliche Menschen davon persönlich angesprochen. Selbst in der Finanzpolitik sind die Linken mittlerweile Taktgeber – etwa mit der Lockerung der Schuldenbremse – während von den Bürgerlichen vergleichsweise wenig Impulse kommen.

FDP, Mitte und SVP haben nicht nur in Luzern, sondern in allen grossen Städten zu kämpfen. Solange sie ihre Rolle als «Schadensbegrenzer» für allzu extreme linke Ideen sehen, wird sich daran wenig ändern. In zweieinhalb Jahren wird in der Stadt Luzern wieder gewählt. Bis dahin müssen die Bürgerlichen eine Antwort auf die Frage haben, wie eine urbane bürgerliche Politik aussehen könnte. Die Digitalisierung konsequent vorantreiben? Luzern als Start-up-Paradies mit günstigen Geschäftsräumen und wenig Bürokratie? Umweltpolitisch nachhaltige, aber dennoch mit möglichst viel eigenverantwortlichem Gestaltungsraum versehene Spielregeln fürs Unternehmertum? Förderung von Eigenverantwortung in den Quartieren, ohne dass sich die Stadt überall einmischt? Mit solchen Themen könnten die Bürgerlichen eigene Akzente setzen, welche den Nerv der Bevölkerung treffen.

Sie könnten auch eine der traditionell grössten Stärken der Stadtluzerner Bürgerlichen wieder ausspielen: Der beharrliche Einsatz für Grossprojekte, welcher einst Leuchttürme wie KKL oder Swissporarena möglich machte. Heute könnten sie diesen beim neuen Theater wieder unter Beweis stellen. Doch stattdessen stimmen sie – zusammen mit den Linken – in den Chor der Desinteressierten ein.

Auch wenn die neuen Mehrheiten zunächst zu einer Verhärtung der Fronten geführt haben, so bieten sich auch Chancen für neue Dynamiken. Die GLP wird für die Bürgerlichen als Partnerin zunehmend wichtig. Und sogar die Grünen sind im Visier von bürgerlichen Charmeoffensiven: Mit ihnen könne man (im Gegensatz zur SP) «vernünftig reden», hiess es in jüngster Zeit immer wieder in bürgerlichen Kreisen. Tatsächlich übernehmen die Grünen vermehrt die Rolle, die tonangebende SP bei Bedarf in Schranken zu weisen. Im Frühling verhinderten die Grünen zusammen mit den Bürgerlichen eine Steuererhöhung. Auch die Airbnb-Initiative, mit der die SP Kurzzeit-Vermietungen stark einschränken will, geht den Grünen zu weit. Zusammen mit der GLP fordern sie den Stadtrat auf, er solle einen moderateren Gegenvorschlag präsentieren.

Die Bürgerlichen sind gut beraten, solche Bälle aufzunehmen. Eine «bürgerliche Wende» werden die Wahlen 2024 wohl kaum bringen. Aber wenn sie ihren Spielraum geschickt nutzen und ideologische Barrieren beiseitelassen, werden die Bürgerlichen die städtische Politik wieder stärker mitgestalten und Glaubwürdigkeit zurückerlangen.