Andermatt 18 Kita-Plätze im Urserntal decken Kinderbetreuung ab Der Kanton Uri hat eine neue Programmvereinbarung mit der Small Foot AG getroffen.

Seit Anfang dieses Jahres bietet die «Small Foot AG – Die Kinderkrippe» ihr Angebot der ausserfamiliären Kinderbetreuung auch in Andermatt an. Sie konnte die eingerichteten Räumlichkeiten vom Verein Kinderbetreuung Paradies übernehmen. Die Small Foot AG hat ihren Sitz in Luzern und betreibt mit insgesamt 250 Angestellten Kindertagesstätten an 28 Standorten in der Deutschschweiz.

Kindeswohl steht im Mittelpunkt

Das Angebot von Small Foot ergänze und unterstütze die Familien in ihren Erziehungsaufgaben, schreibt die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Uri. Das Wohl des Kinds stehe dabei immer im Mittelpunkt. Die Kindertagesstätte soll die Entwicklung des betreuten Kinds zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern.

Die kantonalen Beiträge gemäss der Programmvereinbarung subventionieren nicht das Grundangebot, sondern finanzieren zusätzliche und erweiterte Anforderungen in den Bereichen Personal, Betrieb und Qualität. Die Kita bietet Platz für 18 Kinder im Vorschul- und Schulalter. Damit ist eine gute Abdeckung für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung im Urserntal erreicht.

Die von Regierungsrat Christian Arnold und Pascal Schnüriger, Geschäftsführer der Small Foot AG, unterzeichnete Programmvereinbarung tritt sofort in Kraft und gilt bis 31. Dezember 2023. Die Aufsicht über die Einhaltung dieser Programmvereinbarung obliegt der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Uri, vertreten durch das Amt für Soziales.