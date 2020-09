Andrea Ming wird neue Direktion des Campus Sursee Nach sieben Jahren als Direktor ist Daniel Suter Ende Juli dieses Jahres in Pension gegangen. Seine Nachfolgerin wird per 1. März 2021 das bisherige Stiftungsratsmitglied des Campus Sursee, Andrea Ming.

Andrea Ming übernimmt im März die Aufgaben der Direktorin des Campus Sursee. Bild: Campus Sursee

(pjm) Andrea Ming wird per Anfang März 2021 die Direktion des Campus Sursee übernehmen. Wie der Campus Sursee mitteilte, tritt die 46-jährige damit die Nachfolge von Daniel Suter an. Dieser war nach sieben Jahren an der Spitze des Unternehmens Ende Juli in Pension gegangen. Bis zum Stellenantritt Mings übernimmt Thomas Stocker interimistisch die Direktion.

Ming absolvierte ein Studium als Eidgenössisch diplomierte Sportlehrerin an er ETH sowie einen Executive MBA an der Universität St. Gallen. Seit 2012 ist Ming als Leiterin der Direktion Klubschulen und Freizeitanlagen beim Migros-Genossenschafts-Bund tätig.