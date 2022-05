Anlass Gedenkfeier Sempach findet wieder öffentlich statt Am 3. Juli gedenkt der Kanton Luzern wieder der Schlacht bei Sempach von 1386. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Gedenkfeier wieder für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich.

Einzug der Teilnehmer der Schlachtfeier im Städtli. Bild: Philipp Schmidli (Sempach, 1. Juli 20218)

Am Sonntag, 3. Juli, jährt sich die Schlacht bei Sempach zum 636. Mal. In den vergangenen zwei Jahren konnte der Anlass aufgrund der Pandemie nur im kleinen Rahmen durchgeführt werden. Nebst der höchsten Schweizerin Irène Kälin, welche die Festrede hält, wird auch der designierte Luzerner Regierungspräsident Guido Graf das Wort an die Bevölkerung richten, teilt der Kanton Luzern.

Zum Auftakt der Gedenkfeier lädt die Stadt Sempach um 8.45 Uhr zum traditionellen Morgenbrot. Der anschliessende feierliche Einzug in die Kirche sowie der ökumenische Gottesdienst inklusive dem Festakt bilden den Höhepunkt der Gedenkfeier.

Im Anschluss an die Gedenkfeier laden der Kanton Luzern, die Gastgemeinde Beromünster und die Stadt Sempach die Bevölkerung zum Apéro ein. Die Gedenkfeier wird von der Musikgesellschaft Harmonie Sempach musikalisch umrahmt.