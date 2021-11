Anlaufstellen fürs Alter Die vier Drehscheiben 65plus im Kanton Luzern werden bis 2024 weitergeführt Die regionalen Informations- und Anlaufstellen für Fragen im Alter haben sich in den letzten drei Jahren etabliert.

Pro Senectute Kanton Luzern wird die Drehscheiben 65plus weiterführen. Wie es in einer Mitteilung heisst, haben alle 41 Trägergemeinden der vier Regionen Entlebuch, Rontal, Seetal und Sursee einer weiteren, dreijährigen Betriebsphase 2022 bis 2024 zugestimmt. Damit sei die Finanzierung der Drehscheiben für diese weiteren drei Jahre sichergestellt. Auch der Kanton Luzern unterstütz die Betriebsphase mit einem Beitrag, der gekoppelt ist an Informationsvermittlung zur Gesundheitsförderung im Alter. Unterstützt wird das Projekt auch von einzelnen Kirchgemeinden.

Die vier regionalen Drehscheiben beantworten diverse Fragen rund ums Älterwerden. Per Telefon können Seniorinnen und Senioren unkompliziert zu den gewünschten Informationen gelangen. So zum Beispiel bei der Suche nach einer Gruppe von aktiven Senioren in der Nähe. Oder um Infos zum Mahlzeitendienst oder zur gesundheitlichen Unterstützung und um Beratung zu erhalten.

Und so sind die vier Drehscheiben 65plus im Kanton Luzern erreichbar:

Drehscheibe 65plus Seetal

Telefon: 041 910 10 70; E-Mail: info@seetal65plus.ch; www.seetal65plus.ch

Gemeinden Aesch, Ballwil, Ermensee, Eschenbach, Hitzkirch, Hochdorf, Hohenrain, Inwil, Rain, Römerswil und Schongau

Telefon: 041 920 10 10; E-Mail: info@regionsursee65plus.ch; www.regionsursee65plus.ch

Gemeinden Büron, Eich, Geuensee, Grosswangen, Hildisrieden, Knutwil, Mauensee, Nottwil, Oberkirch, Ruswil, Schenkon, Schlierbach, Sempach, Sursee und Triengen

Telefon: 041 440 50 10; E-Mail: info@rontal65plus.ch; www.rontal65plus.ch

Gemeinden Buchrain, Dierikon, Ebikon, Gisikon, Honau und Root

Telefon: 041 485 09 09; E-Mail: info@regionentlebuch65plus.ch; www.regionentlebuch65plus.ch

Gemeinden Doppleschwand, Entlebuch, Escholzmatt-Marbach, Flühli, Hasle, Romoos, Schüpfheim, Werthenstein und Wolhusen

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, werde die Eigenverantwortung aller Beteiligten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen im Altersbereich durch das Projekt gestärkt. (sb)