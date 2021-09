Antwort auf Vorstoss Eichwäldli-Besetzung kostet die Stadt Luzern über 280'000 Franken Die Besetzung der ehemaligen Soldatenstube hat einiges an Kosten verursacht. Die Stadt will daraus «Schlüsse für künftige ähnliche Fälle» ziehen.

(nke) Durch die Besetzung der ehemaligen Soldatenstube am Murmattweg 2 sind seit Ende 2018 Kosten von über 280 000 Franken verursacht worden. Dies schreibt der Luzerner Stadtrat in der Antwort auf eine entsprechende SVP-Interpellation. Am vergangenen 21. Juni haben die Besetzer, die «Familie Eichwäldli», das Areal nach mehreren Aufforderungen geräumt.

Die ehemalige Soldatenstube am Tag, als die Besetzung endete.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. Juni 2021)

Im Nachhinein sei klar geworden, dass die Besetzer das Vertrauen missbraucht hätten und der gute Wille der Stadt ausgenutzt worden sei, hält der Stadtrat fest. Man sei enttäuscht, dass die Gruppe Vereinbarungen wiederholt nicht eingehalten habe und der Rechtsweg beschritten werden musste. Man wolle aus dem aktuellen Ereignis Schlüsse für künftige ähnliche Fälle ziehen.