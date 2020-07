Arbeiten für den Hochwasserschutz und die Renaturierung der Kleinen Emme schreiten voran Nach der Überschwemmung der Kleinen Emme 2005 wurde das Projekt «Hochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme» aufgegleist. Verschiedene Arbeiten wurden bereits fertiggestellt – als nächstes werden Projekte in Ruswil, Werthenstein, Malters und Littau umgesetzt.

(lil) Vor 15 Jahren hat eine Überschwemmung im Gebiet der Kleinen Emme Schäden von über 300 Millionen Franken angerichtet. Im Zuge dessen wurde 2012 das Projekt «Hochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme» vom Luzerner Regierungsrat bewilligt.

Arbeiten unter anderen an den Abschnitten Rotewald und Swiss Steel wurden bereits fertiggestellt. Nun folgen Massnahmen an Abschnitten weiter flussaufwärts, wie die der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt. Es werden Projekte in Ruswil und Werthenstein, sowie in Malters und dem Stadtteil Littau umgesetzt.

5 Bilder 5 Bilder Bauarbeiten am Abschnitt Rotewald. Bild: PD

Zwecks Hochwasserschutz werden das enge Gerinne ausgebaut und die Ufer der Kleinen Emme erhöht. Zudem werde sie, wo immer möglich, verbreitert. Für die Renaturierung beabsichtigt der Kanton Wanderhindernisse für Fische und weitere Wasser-Lebewesen aufzuheben und schattige Rückzugshabitate zu schaffen. Dies sei besonders wichtig, da infolge des Klimawandels die Temperaturen steigen und Trockenwetterperioden vermehrt auftreten würden.

Update folgt...