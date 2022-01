Arbeitsmarkt Neues Beratungsangebot für Arbeitslose im Kanton Luzern Ab dem 6. Januar bietet das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum mit dem Info-Desk jeden ersten Donnerstag im Monat kostenlose Beratungen im BIZ Luzern an. RAV-Fachleute beantworten Fragen rund um Stellenverlust und Arbeitslosigkeit.

Die kostenlosen Beratungen werden einmal monatlich im BIZ Luzern angeboten. Bild: Pius Amrein

Sie haben Ihre Stelle ohne Anschlusslösung gekündigt oder Ihnen ist gekündigt worden? Wie unterstützt Sie das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) vor und während der Arbeitslosigkeit? Welche Angebote kann Ihnen das RAV anbieten? Solche oder ähnliche Fragen können künftig direkt im Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf – BIZ an der Obergrundstrasse 51 in Luzern geklärt werden. Ab dem 6. Januar sind jeweils am ersten Donnerstag im Monat Personalberatende des RAV vor Ort und geben Auskunft, wie die Staatskanzlei Luzern am Dienstag mitteilte. Interessierte können die kostenlosen Kurzgespräche ohne Anmeldung nutzen.

«Wir freuen uns, dass die Luzerner Bevölkerung künftig im BIZ Unterstützung für ihre offenen Fragen rund um ihre persönlichen Arbeitssituationen mit Fachpersonen des RAV erhalten», wird BIZ-Leiterin Monika Eicke in der Mitteilung zitiert. In diesen komplexen Themen rund um Stellenverlust oder Lehrabbruch sei es vielfach sehr anspruchsvoll, sich selbst zu orientieren. (zim)