Archäologie Neue Funde einer Pfahlbausiedlung: Stadt Luzern ist 2000 Jahre älter als bisher angenommen Der Bau der Seewasserleitung letztes Jahr ermöglichte einen archäologischen Einblick in den Luzerner Seegrund. Dabei wurden Spuren eines Dorfes aus der Bronzezeit gefunden.

(lil) Im Auftrag der Kantonsarchäologie Luzern begleitete die Equipe der Unterwasserarchäologie Zürich die Baggerarbeiten beim Bau der Seewasserleitung in Luzern. Nun präsentiert die Kantonsarchäologie die neuen Erkenntnisse zur frühen Geschichte der Stadt Luzern, wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei Luzern hervorgeht.

In der Nähe der Werftestrasse wurden Holzpfähle aus der Seetiefe ans Tageslicht gebracht – ein Stück der bislang ältesten bekannten Siedlung Luzerns. Die Funde bestätigen, dass bereits vor 3000 Jahren an dieser Stelle Menschen siedelten. «Mit diesem Nachweis wird die Stadt Luzern auf einen Schlag um rund 2000 Jahre älter, als dies bisher belegt werden konnte», heisst es in der Mitteilung weiter. Und nicht nur das: «Luzern stellt sich damit in die Reihe bedeutender Städte wie Zürich oder Genf und belegt damit, dass auch in der heutigen Zentralschweiz die Lage am Ausfluss grosser Seen seit Urzeiten begehrt und der politischen wie wirtschaftlichen Entwicklung der Siedlungen förderlich war.»

Fehlende Spuren

Die Stadt Luzern wurde vor 800 Jahren gegründet, ihre Geschichte ist jedoch älter. Überreste in der Altstadt gehen bis ins 10. Jahrhundet zurück, und das bei der Hofkirche gelegene frühere Kloster St. Leodegar erscheint in schriftlichen Quellen bereits im 8. Jahrhundert.

Was aber war davor? «Bislang zeugten nur einzelne verstreute Fundstücke aus der Stein- und Römerzeit sowie archäobotanische Proben davon, dass Luzern im frühen Mittelalter nicht «aus dem Nichts» entstanden ist, sondern auch die vorangehenden Epochen Teil ihrer Geschichte sein müssen.» Bis vor kurzem fehlte es aber an Belegen für die Lokalisierung älterer Siedlungen.