Armee-Ausbildungszentrum Stadt Luzern erhält eine Gedenkstätte für verstorbene Soldatinnen und Soldaten Aus über hundert eingereichten Projekten hat sich ein Team aus Basel durchgesetzt. Kernstück der Installation ist eine hohe Messingstele.

Beim Armee-Ausbildungszentrum Luzern (AAL) in der Stadt Luzern wird in rund zwei Jahren ein Gedenkort errichtet. Er soll an verstorbene Armeeangehörige erinnern, aber auch an Zivilpersonen, die bei militärischen Unfällen gestorben sind. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) lancierte dafür 2020 einen Ideenwettbewerb. Nun stehen die Sieger fest: Die Jury hat das Projekt «monumoira» der beiden Basler Andreas Schneider und Philipp Schallnau einstimmig zum Siegerprojekt erkoren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Messingstele der Basler Andreas Schneider und Philipp Schallnau soll zur individuellen Einkehr einladen. Visualisierung: PD/VBS

Der Künstler Schneider und der Architekt Schallnau haben sich in einem Feld von 104 Beiträgen behauptet. Die Projektverfasser sehen ein Ensemble aus zwei Elementen vor: Ein in den Boden eingelassenes, feines Messingband erstreckt sich quer über das gesamte Areal des AAL.

Für intime Anlässe und grössere Veranstaltungen

«Gegenüber der Horizontalität des Bandes bildet eine aufrechtstehende, messingbekleidete Stele ein stark kontrastierendes Element, das bereits von weitem zu sehen ist», schreibt das VBS. Bei der Stele bilde eine Absenkung der Wiese den eigentlichen Gedenkort, bei dem auf dem Messingband eine Inschrift in den vier Landessprachen zum Vorschein komme.

Der Gedenkort könne für Veranstaltungen genutzt werden, aber auch im «kleinen, intimen Kreis in Begleitung der Armeeseelsorge», heisst es in der Mitteilung. Durch die öffentliche Zugänglichkeit stehe er aber auch für die individuelle Einkehr offen. Da die Corona-Pandemie zu Verzögerungen führte, werde der Gedenkort frühestens 2023 eingeweiht. Die Gesamtkosten betragen rund 1,3 Millionen Franken.