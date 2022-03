Armee Die F-35-Kampfjets kommen nach Emmen – Schutzverband will den Lärm messen Der Bund will neue Kampfjets kaufen. Erstmals kommen zwei Exemplare des F-35A nach Emmen. Hier kann man die Jets ab Freitag bestaunen – und hören.

Mitte Februar verabschiedete der Bundesrat seine jährliche Armeebotschaft und beantragte einen Sechs-Milliarden-Kredit zum Kauf von neuen Kampfjets. Damit setzt er den Auftrag des Stimmvolks um – dieses hatte 2020 der Beschaffung von neuen Kampfjets knapp zugestimmt. Konkret sollen 36 Flugzeuge des Typs «F-35A» des US-Herstellers Lockheed Martin gekauft werden. Sie sollen die bisherigen F/A-18 und F-5-Tiger ersetzen.

Ein F-35A der US-amerikanischen Armee. Bild: Loop Images/Universal Images Group Editorial

Nun kommen zwei Exemplare des neuen Kampfjets in die Schweiz: Am Freitag werden zwei F-35A der italienischen Luftwaffe in Emmen landen. In den darauffolgenden Tagen sind die Jets auf dem Flugplatz zu besichtigen, teils finden auch Demoflüge statt. Ziel sei es, die neuen Kampfjets Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Medien sowie der Bevölkerung vorzustellen, schreibt die Schweizer Armee.

Tickets innert kurzer Zeit ausverkauft

Für die Öffentlichkeit werden spezielle «Spotterzonen» in der Nähe des Flugplatzes eingerichtet. Von dort hat man einen guten Blick auf die neuen Flugzeuge, und auch die Landungen und Starts lassen sich bestens verfolgen. Noch näher ran können Interessierte am Tag der Öffentlichkeit am 25. März, der direkt auf dem Flugplatz stattfindet. Allerdings sind sämtliche Anlässe bereits ausgebucht. Das Kontingent von rund 500 Personen pro Tag war jeweils wenige Stunden nach Aufschaltung der Reservation auf der Website der Armee erschöpft.

Ebenfalls in Emmen ausgestellt wird das neue Luftverteidigungssystem Patriot. Dieses kostet 2 Milliarden Franken und ist ebenfalls Teil der Armeebotschaft 2022.

Sie sind lauter, starten aber seltener

Gegen den Kauf von F-35A-Jets wurde eine Volksinitiative lanciert. Wird sie dereinst abgelehnt, hat der Bund definitiv grünes Licht für den Kauf. Die neuen Flugzeuge würden dann um 2030 eintreffen. Wie heute wird Emmen weiterhin eine wichtige Rolle als Kampfjet-Basis spielen. Das sorgte bereits für Kritik. Denn die neuen Flugzeuge sind lauter als die alten – der Unterschied liegt bei 3 bis 5 Dezibel. Allerdings sind für die F-35A längere Trainingseinheiten vorgesehen, sie werden jeweils deutlich länger in der Luft bleiben als die heutigen Kampfjets. Daher wird die absolute Zahl der Starts und Landungen stark sinken: In Emmen soll es pro Jahr noch 1100 Flugbewegungen geben – heute sind es über 3600.

Schutzverband kritisiert bisherige Lärmmessungen zum F-35A

Der Bund verspricht zudem, technische Massnahmen zu prüfen, die den Lärm senken. Spruchreif ist aber noch nichts – und auch offizielle Lärmmessungen sind während des Aufenthalts der F-35A in Emmen nicht vorgesehen. Dies zum Missfallen von Andreas Kappeler, Präsident des Schutzverbands Flugplatz Emmen. Die bisher gemachten Aussagen zur Lärmbelastung seien wenig aussagekräftig. Zwar wurden bei Testflügen 2019 in Payerne Lärmmessungen durchgeführt. «Doch die Armee hat das zu wenig systematisch gemacht», sagt Kappeler – und vor allem: Es liegen bisher keine Daten für Emmen vor. Er will dies ändern: Wenn die F-35A in den nächsten Tagen starten und landen, werden Freiwillige des Schutzverbands mit einem Lärmmessgerät vor Ort sein. Ziel sei, an verschiedenen Orten und in verschiedenen Situationen zu messen, sagt Kappeler und fügt an:

«Es geht darum, Anhaltspunkte zu erhalten, wie viel lauter die neuen Jets tatsächlich sind.»