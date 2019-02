Armin Hartmann zieht sich aus der Gemeindepolitik zurück Armin Hartmann, einer der einflussreichsten Gemeindepolitiker im Kanton Luzern, gibt sein Amt als Gemeindeammann von Schlierbach ab. Damit tritt der SVP-Politiker auch aus dem Vorstand des Verbands Luzerner Gemeinden (VLG) zurück, in dem er den Bereich Finanzen leitete.

Armin Hartmann tritt als Gemeinderat von Schlierbach zurück. (Bild: PD)

(sda/rem)

Die Gemeinde Schlierbach teilte am Mittwoch mit, dass Hartmann auf Ende 2019 nach einer Amtsdauer von knapp 16 Jahren zurücktrete. Ein Grund für den Rücktritt sei, dass die Gemeindeordnung die Amtszeit auf 16 Jahre beschränke.

Der Gemeinderat von Schlierbach besteht aus nur drei Personen. Weil es 2020 auf Ende der Legislatur einen weiterer Rücktritt geben wird, kann mit dem vorzeitigen Rücktritt von Hartmann eine Doppelvakanz verhindert werden. Wie sich der Gemeinderat neu organisieren will, ist gemäss der Mitteilung noch offen.

Hartmann tritt auf Mitte 2019 auch aus dem Vorstand des VLG zurück. In diesem hatte er seit 2012 das Finanzressort geleitet und damit an einer wichtigen Schnittstelle zwischen kommunaler und kantonaler Politik gesessen. So wurde ihm bei der Ausarbeitung bei der Aufgaben- und Finanzreform 2020, die der Kantonsrat am Montag in zweiter Lesung beschloss, eine erhebliche Einflussnahme nachgesagt.

In der kantonalen Politik will Hartmann weiter aktiv sein. Der 41-jährige Ökonom und Berater, der auch den kantonalen Hauseigentümerverband präsidiert, kandidiert am 31. März für eine weitere Amtszeit im Kantonsrat. Daneben will er sich weiter als Präsident des Hauseigentümerverbandes Luzern engagieren. In erster Linie will er sich aber wieder mehr seinem Beruf als Berater widmen.