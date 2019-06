Arth: Auto fährt in Fussgänger und Velofahrer – vier Schwerverletzte Massiver Verkehrsunfall auf der Gotthardstrasse zwischen Arth und Oberarth. Vier schwer verletze Personen mussten ins Spital gebracht werden. Die Strasse bleibt voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt.

(gh/bdu) Ein Bild des Schreckens: Quer auf der Gotthardstrasse, im Bereich Schulweg, steht ein demoliertes Auto. Ein grosse Anzahl Rettungskräfte kümmert sich um mehrere Schwerverletzte auf der Fahrbahn.

Das Unfallauto steht schwer demoliert auf der Gotthardstrasse zwischen Oberarth und Arth. (Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz)

Auf der Strecke zwischen Oberarth und Arth ereignete sich am Montagabend eine tragische Kollision. Nach ersten Informationen des «Boten der Urschweiz» muss davon ausgegangen werden, dass ein Fahrzeug kurz nach 18 Uhr eine Gruppe Fussgänger und mindestens einen Velofahrer erfasst hat. Das Auto war Richtung See unterwegs, als es den Spuren an rechts von der Fahrspur geraten war. Dort hat das Auto offensichtlich ein Fahrrad erfasst, allenfalls auch Fussgänger auf dem Trottoir.

Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei den vier Verletzten und eine Person im Auto und um drei Personen auf der Strasse. Hinter dem Unfallwagen lag ein beschädigtes Fahrrad.

Rettungskräfte kümmern sich um ein Opfer. (Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz)

Auf der Wiese neben der Gotthardstrasse landeten zwei Helikopter der Rega und einer der Alpine Air Ambulance. Vor Ort waren auch mehrere Ambulanzen, darunter auch vom Rettungsdienst Zug. Der Rettungsdienst Schwyz stand mit mehreren Rettungswagen im Einsatz.

Im Einsatz stehen auch drei Rettungshelikopter. (Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz)

Weiter im Dienst stehen Mitglieder der Kantonspolizei Schwyz, das Sanitätsdienstliche Ersteinsatzelement Arth, das Care-Team Schwyz und Angehörige der Feuerwehr Gemeinde Arth. Diese mussten Passanten wegweisen. Neben der Gotthardstrasse selbst sind auch die Fussgängerwege in der Nähe des Unfallorts gesperrt.