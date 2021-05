TV-Show Krasse Wahl-Luzernerin aus Holland ist «Last Woman Standing» in Deutschland Astrid Sibon (27) aus Geuensee war Mitfavoritin der RTL-Staffel «All Stars Ninja Warrior Germany». Mit Coolness bezwang sie ihre starken Konkurrentinnen im Finale.

Ihrem Spitznamen macht die 27-jährige Astrid Sibon alle Ehre. Ninja- Warrior-Germany-Moderator Jan Köppen nannte die in Geuensee wohnhafte Physiotherapeutin während einer bestechenden Demonstration eines Parcours «Krasstrid».

Seither ist der Name Programm. Im Finale der Show «Ninja Warrior Germany Allstars - Das Duell der Besten» hat sie dies eindrücklich unter Beweis gestellt. Die Holländerin holte am Muttertag den Titel «Last Woman Standing».

Astrid Sibon nach ihrem letzten Durchgang als «Last Woman Standing».

Bild: Markus Hertrich

In der Schweiz ist sie bei den Ninja-Warrior-Austragungen unter den Frauen längst das Mass der Dinge. In Deutschland liegt die Messlatte höher. Hier sind gemäss ihrer Aussage mindestens vier Kriegerinnen auf Augenhöhe.

Wer stürzt, scheidet aus

Die All-Stars-Staffeln unterscheiden sich von den herkömmlichen Ninja Warriors Battles im Wesentlichen durch das K.-o.-System. Am Start sind die besten Ninja Warriors der letzten fünf Jahre. Den Hindernis-Parcours bewältigen immer zwei Leute gleichzeitig gegeneinander. Wer das Wasser berührt oder abstürzt, scheidet aus.

Die siegreiche Person kommt in die nächste Runde. In vier Staffeln qualifizierten sich jeweils drei Männer und eine Frau fürs Finale am Muttertag. In der 5. Staffel am 25. April wurden die letzten vier Männer ermittelt. Am Sonntag duellierten sich schliesslich Jekaterina Konanchuk, Tatjana Holz, Steffi Noppinger und Astrid Sibon sowie 16 Männer in der Show des Privatsenders RTL.

Die Ninja aus Geuensee an der Himmelsleiter.

Bild: Markus Hertrich

Astrids Sieg führte wie oft über Stefanie Noppinger. «Letztes Jahr verlor ich den Titel Last Woman Standing knapp gegen sie. Nun bezwang ich sie im All Stars Finale in der ersten Runde», beschreibt Astrid den Grundstein zu ihrem jüngsten Triumph. Die andere Frauenpaarung entschied Tatjana Holz für sich, die in Runde zwei Astrids Gegnerin war.

Richtet sich nicht nach den Gegnerinnen

Wie wichtig ist für Astrid, gegen welche Konkurrentin sie antreten muss? Sie winkt ab: «Gar nicht. Ich konzentrierte mich immer auf meine Stärke und den Parcours, aber nicht auf meine Gegnerin.» Tatsächlich bestach sie nicht nur mit ihrer Power, sondern auch durch Coolness, wie bereits bei den Vorausscheidungen.

«Bei den Mikado-Stangen hatte ich Mühe und fiel zurück. Aber ich absolvierte ich den Parcours konzentriert weiter, in der Hoffnung, dass meine Chance kommt», so Astrid. Beim Trapez war es dann soweit. Tatjana verpasste die Stange, Astrid nicht. Sie konnte den Parcours alleine fertig machen.

«Krasstrid» tritt in Runde zwei des Finales gegen Tatjana Holz an.

Bild: Markus Hertrich

Im Finale beendete sie beide Parcours und kletterte die Himmelsleiter hoch. Den Gesamtsieg und die Prämie von 50'000 Euro holte sich aber ein Mann: Kim Marschner. «Wir haben stark zugelegt, aber die besten Männer zu schlagen, wird für uns Frauen sehr schwer», beurteilt die Physiotherapeutin ihre Chancen auf einen Gesamtsieg.

Astrid Sibon ist «Last Woman Standing» und erhält von Moderatorin Laura Wontorra einen Geldkoffer mit der Siegprämie.

Bild: Markus Hertrich

Als «Last Woman Standing» durfte Astrid Sibon von Moderatorin Laura Wontorra den Preis in Form eines Koffers mit 25'000 Euro entgegen nehmen. Das passt, sie hat ihr Arbeitspensum in der Physiotherapie Surental in Triengen herabgesetzt, um sich vermehrt auf die Shows und ihr Training zu konzentrieren. Die ersten Lorbeeren hat sie jetzt eingefahren. Darauf ausruhen wird sie sich nach dem Titel aber nicht.

«Es geht immer weiter. Im Herbst bin ich bei Ninja Warrior Germany wieder im Rennen. Auf jeden Fall will ich da gewinnen. Ich trete immer zum Siegen an.»