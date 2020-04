Auch das Krienser Meiersmatt-Schulhaus weist Schadstoff-Belastungen auf Nach den Tests im Schulhaus Roggern hat nun die Stadt Kriens nun auch im Meiersmatt Naphthalin festgestellt.

Das Schulhaus Meiersmatt. Bild: PD/Stadt Kriens

Das Schulhaus Meiersmatt ist quasi «baugleich» mit dem Roggern, wie die Stadt Kriens am Dienstag mitteilt. Darum hat sie, nachdem in Teilen der Anlage Roggern eine Belastung mit dem Schadstoff Naphthalin nachgewiesen wurde, im Meiersmatt ebenfalls Messungen durchgeführt. Die Werte seien in einigen Räumen vergleichbar, so die Stadt. Vertiefte Untersuchungen sollen nun «Klarheit über die Belastungssituation erbringen». Auch in weiteren Schulhäusern, die vom Baujahr her verdächtig sind, werden Messungen durchgeführt. Der Kohlenwasserstoff Naphthalin wurde vor allem zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren bei Bauten verwendet.

Bezüglich Schulhaus Meiersmatt will die Stadt Kriens vorgehen wie beim Roggern. Dort konnte mittels Probebohrungen die Schadstoffquelle gefunden werden. Es handle sich um teerhaltiges Material in einer Schicht unter dem Unterlagsboden. Tests hätten gezeigt, dass mittels mobiler Lüftungsgeräte die Belastung auf ein «gesundheitlich unbedenkliches Level» gesenkt werden kann, so die Stadt. In den kommenden Wochen würden daher in allen betroffenen Räumen Geräte installiert. Nach der Corona-Pause werde die Luft dadurch «einwandfrei» sein.

Gesamtsanierung wird vorbereitet

Zwei besonders stark belastete Räume im Roggern werden aber noch bis spätestens nach den Sommerferien saniert, um das Naphthalin vollständig zu entfernen. Der Schulbetrieb müsse deswegen nicht verlegt werden, so die Stadt. Die Erfahrungen aus diesen Sanierungen sollen dazu dienen, den Ablauf und den finanziellen Aufwand für eine Gesamtsanierung zu bestimmen.