Geplante Mega-Windräder auf dem Lindenberg – Hitzkirch will mitreden Die Windpark Lindenberg AG plant den Bau der derzeit grössten Anlagen in der Schweiz – und erntet dafür Kritik. Doch die Initianten wollen am Projekt festhalten und stellen sich dem Unmut.

Ernesto Piazza

In den kommenden Wochen will die Windpark Lindenberg AG (WPL AG) die konkreten Standorte ihrer vier Windenergieanlagen in der Gemeinde Beinwil im Freiamt – also auf Aargauer Boden – vorstellen. Bekannt ist bereits: Die Initianten haben sich für eine Höhe von 229 Metern und eine Leistung von 5,3 Megawatt entschieden. Das sind die derzeit grössten Anlagen in der Schweiz. Mit dem gewählten Typ des Herstellers General Electric (GE) setzt man auf neuste Technologie. Eine weitere Anlage plant die Windpark Lindenberg AG im Hitzkircher Dorfteil Müswangen.

Ende August wollen die Initianten den Umweltverträglichkeitsbericht beim Kanton Aargau zur ersten Vorprüfung einreichen. Für den Herbst ist das Mitwirkungsverfahren geplant. Im März 2020 ist die Stellungnahme des Kantons zu jenen Umweltfragen zu erwarten, die für eine Zonenplanänderung entscheidend sind. Erteilen die kantonalen Fachstellen dem Projekt definitiv grünes Licht, kann der Antrag zur Nutzungsplanänderung bei der Gemeinde Beinwil gestellt und damit eine Abstimmung in der Standortgemeinde durchgeführt werden. Nach heutigem Planungsstand sollte dies Mitte 2021 der Fall sein.

Anlagetyp im «Versuchsstadium»

Doch gegen das Projekt regt sich weiter Widerstand. «Es werden nicht nur die höchsten Anlagen, die je in der Schweiz gebaut wurden, projektiert, sondern auch ein Anlagetyp, der erst im Versuchsstadium als Prototyp in Betrieb ist», erklärt der Verein Pro Lindenberg in einer Stellungnahme. Der Lindenberg werde zum Experimentierfeld und die betroffene Bevölkerung habe das dann als Pilottester auszubaden.Dazu erklärt die WPL: Die für die Umweltverträglichkeitsprüfung ausgewählte Anlage sei im Februar in den Niederlanden in den Regelbetrieb gegangen. Sie erhalte bewährte Komponenten von namhaften Firmen. Bevor man sie in Windkraftanlagen einbaue, würden sie umfangreichen Tests unterzogen. «Gemäss GE werden allein nächstes Jahr mehrere Hundert Anlagen dieses Typs gebaut», so die Initianten.

Weiter monieren die Gegner, im Umkreis von vier bis fünf Kilometern führten diese Anlagen zu einer Hausentwertung von 30 Prozent und mehr. Die Banque Cantonale Vaudoise habe an bestehenden Windenergiestandorten eine entsprechende Studie durchgeführt und diesen Effekt nicht festgestellt, entgegnet dazu die WPL. Sie bestätigt aber, es gebe auch Studien, die das Gegenteil behaupten. Weil die Initianten dieser Sache auf den Grund gehen wollen, haben sie im Interessengruppenprozess im kommenden Herbst die Behandlung dieses Themas in der Begleitgruppe vorgesehen.

Die Pro Lindenberg AG führt zudem an, die Wohngebiete in der Umgebung dieser Anlagen würden zum Beispiel mit Schall geflutet. Die WPL weiss, dass ein Geräusch «in gewissen Situationen hinter dem Rotor gehört werden kann». Die Hersteller seien sich des Themas bewusst und hätten viel unternommen, um die Anlagen leiser zu machen. «Die beste Erfahrung ist aber immer die eigene. Deshalb laden wir in einem Ausflug dazu ein, drei vergleichbare Windkraftanlagen in der Nähe von Schaffhausen zu besuchen», sagt David Gautschi, Leiter Erneuerbare Energie bei der AEW Energie AG. Sie ist zusammen mit der Centralschweizerischen Kraftwerke CKW und SIG (Services industriels de Genève) an der WPL AG beteiligt.

Streitpunkt Wirtschaftlichkeit

Für die Initianten geht es darum, CO2-armen Strom regional zu produzieren, «um damit dem Klimawandel entgegenzuwirken und einen heimischen Ersatz für die entfallenden Kraftwerke zu schaffen». Und sie betonen weiter: Die gewählten Windkraftanlagen könnten sehr wirtschaftlich betrieben werden. Der Verein Pro Lindenberg hingegen betont: «Eine Wertschöpfung oder ein wirtschaftlicher Betrieb ist nicht festzustellen.» Zudem würde die WPL mit ihrem einseitigen Vorgehen auf Aargauer Seite die Hitzkircher Einwohner in den demokratischen Rechten beschneiden. «Und die von uns zu Beginn des Begleitgruppenprozesses aufgeführten Punkte, die gegen eine Realisierung dieses Gigaprojekts sprechen, verstärkten sich im Laufe der Sitzungen noch.»

Hier setzt auch Hitzkirch an. Gemeinderätin Rebekka Renz (CVP) sagt: «Für uns ist es ein grosses Anliegen, dass die Initianten die Rückmeldungen aus der Begleitgruppe in das Projekt einfliessen lassen.» Das fordert der Gemeinderat im Rahmen der Möglichkeiten – insbesondere über die Steuergruppe. Zudem wolle man sich mit Nachdruck für die Ausübung der demokratischen Rechte der Hitzkircher einsetzen, erklärt die Ressortleiterin Bau, Umwelt und Wirtschaft. Was für Renz heisst:

«Unsere Stimmbürger sollen über die Anlagen auf Beinwiler Boden ebenfalls entscheiden können.»

Dazu sagt die WPL: Die Raumplanungsgesetzgebung schreibe vor, dass die Planung über eine Nutzungsplanung erfolge. Darüber stimme jeweils die Standortgemeinde ab.

Der Verein Pro Lindenberg will sich weiter gegen das Grossprojekt zur Wehr setzen und in den nächsten Monaten mit Aktivitäten aufzeigen, «wie unnütz dieses auf dem Lindenberg ist». Es gebe nachhaltigere Varianten.

Der Gemeinderat Hitzkirch arbeitet derzeit an einer umfassenden Interessenabwägung des Projekts und lässt die neusten Erkenntnisse aufgrund der Medieninformation der Windpark Lindenberg AG dort einfliessen.